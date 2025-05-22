ВОЙНА В ГАЗЕ
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Израиль вновь арестовал палестинцев, освобожденных по обмену
Семеро арестованных на Западном берегу ранее были отпущены по февральскому соглашению
Израиль вновь арестовал палестинцев, освобожденных по обмену
Правозащитники отмечают, что сейчас в израильских тюрьмах содержатся более 10 тыс. палестинцев, включая 3 577 — без суда и следствия / AA
22 мая 2025 г.

Израильская армия вновь задержала семерых палестинцев на Западном берегу, ранее освобожденных в рамках февральского обмена пленными с ХАМАС. Шестеро были арестованы в Калькилии, один — в Рамалле. Все они были доставлены в неизвестные места без объяснения причин.

Согласно условиям соглашения, освобожденные не подлежали повторному аресту по тем же обвинениям. Однако, по данным правозащитников, Израиль уже повторно задержал 13 человек, шестерых из них — без предъявления обвинений по процедуре административного ареста.

Семья Саеда аль-Файеда, отсидевшего 23 года, сообщила, что его забрали из дома без объяснений. Другого освобожденного, Саламу аль-Катауи, задержали в Бирзейте после обыска и угроз со стороны израильских военных. Его родственники заявили, что это уже пятый обыск их дома после февральского обмена.

По словам представителей Клуба палестинских заключенных, израильская практика повторных арестов нарушает условия обмена и направлена на психологическое давление. В 2014 году Израиль уже аннулировал освобождение 40 палестинцев, восстановив их прежние сроки заключения.

Правозащитники отмечают, что сейчас в израильских тюрьмах содержатся более 10 тыс. палестинцев, включая 3 577 — без суда и следствия.

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