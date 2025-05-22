Турция будет ежегодно поставлять в Сирию 2 млрд кубометров природного газа, заявил министр энергетики Алпарслан Байрактар во время совместной пресс-конференции с сирийским коллегой в Дамаске. Газ, по его словам, позволит увеличить производство электроэнергии в стране на 1300 мегаватт, а также дополнительно поставлять 1000 мегаватт напрямую в Сирию на краткосрочной основе.

Министр энергетики Сирии Мухаммед аль-Башир подтвердил соглашение о запуске трубопровода между двумя странами — поставки начнутся в июне. Также обсуждается завершение строительства ЛЭП мощностью 400 кВ, через которую к концу года планируется импортировать около 500 мегаватт электроэнергии.

Стороны заявили о готовности к более широкой кооперации — в частности, Турция откроет доступ своим компаниям к инвестициям в добычу фосфатов, электрогенерацию и распределение, а также в разведку нефти и газа как на суше, так и на шельфе.