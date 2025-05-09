ВОЙНА В УКРАИНЕ
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Удар по зданию правительства в Белгороде
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что утром 9 мая украинский дрон попал в здание регионального правительства на Соборной площади
Удар по зданию правительства в Белгороде
Украинский военный запускает дрон / Reuters
9 мая 2025 г.

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что утром 9 мая украинский беспилотник поразил здание областного правительства. Он опубликовал видео с места инцидента в своем телеграм-канале, где видны обломки рядом с колоннами здания на Соборной площади в Белгороде.

По информации телеграм-канала «Белгород № 1», дрон попал в колонну рядом с рабочим помещением Гладкова. Глава региона отметил, что пострадавших нет, а мероприятия, приуроченные ко Дню Победы, пройдут по плану — с учетом усиленных мер безопасности.

По информации украинских властей, российские войска также нанесли удары по ряду населенных пунктов в Днепропетровской, Харьковской, Херсонской и Запорожской областях.

Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак сообщил об атаках дронов и артиллерийских обстрелах по Никополю, Покровской, Красногригорьевской, Мировской и Марганецкой общинам. Пострадал 83-летний мужчина, повреждены частные дома.

В Харьковской области под обстрел попали два населенных пункта, ранения получили шесть человек, включая 11-летнего ребенка.

В Херсоне, по данным местных властей, в результате атаки дрона был ранен 60-летний мужчина, его госпитализировали в тяжелом состоянии. В течение суток под обстрелами находились 17 населенных пунктов области. Один человек погиб, повреждены четыре жилых дома.

В Запорожской области, по данным главы военной администрации Ивана Федорова, за сутки зафиксированы 220 ударов по восьми населенным пунктам. В Васильевской общине погибла женщина, власти получили девять сообщений о разрушениях.

Генеральный штаб ВСУ сообщил, что за последние сутки произошло 193 боевых столкновения, российские войска нанесли один ракетный и 18 авиаударов, совершили около 4000 обстрелов и применили 2659 дронов-камикадзе.

В ответ украинские силы поразили 16 районов сосредоточения российских войск и техники, а также объекты военной инфраструктуры, включая склады, пункты управления и артиллерию.

В условиях боевых действий TRT на русском не имеет возможности оперативно подтвердить или опровергнуть заявления противоборствующих сторон.

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