Российские официальные лица не планируют поездку президента РФ Владимира Путина в Ватикан или в любое другое место для мирных переговоров, сосредоточившись вместо этого на технических переговорах, которые начались в Стамбуле на прошлой неделе, сообщает Bloomberg. Это происходит на фоне надежд США и европейских лидеров на вовлечение Ватикана в качестве посредника между Россией и Украиной.

«Никаких не было договоренностей» о проведении следующего раунда переговоров в Ватикане, заявил журналистам в четверг пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Кремль ожидает, что переговоры возобновятся в Стамбуле, сообщил изданию один из осведомленных источников. Россия рассматривает Турцию как лучшее место для продолжения переговоров по меморандуму, определяющему условия мирного соглашения, которое Путин обсуждал с Трампом во время их телефонного разговора.

Идея о посредничестве папы римского набрала обороты после неудачного двухчасового телефонного разговора между Трампом и Путиным в понедельник, который не привел к получению от России обязательств о перемирии в крупнейшем европейском конфликте со времен Второй мировой войны.

«Ватикан в лице Папы заявил, что будет очень заинтересован в проведении переговоров, — написал Трамп в своей социальной сети Truth Social. — Пусть процесс начнется!»

Тем не менее европейские официальные лица говорят, что ведутся дискуссии о роли Ватикана как потенциального организатора или посредника переговоров. Переговоры могут состояться уже на следующей неделе, хотя это зависит от готовности России принять участие в них.

По мнению Сергея Маркова, Путин не поедет в Италию, страну-член НАТО, из соображений безопасности, и Россия не рассматривает Ватикан как нейтральную сторону в конфликте.

Вопрос осложняется напряженными отношениями между Римско-католической и Русской православной церквями. Патриарх Кирилл, возглавляющий РПЦ, является активным сторонником Путина и называет войну в Украине «священной». Русская православная церковь противится вовлечению Ватикана в мирные переговоры, считая его историческим соперником в борьбе за влияние в Украине. Кроме того, в РПЦ недовольны тем, что Ватикан не осудил закрытие украинскими властями храмов, лояльных Москве.

Стоит также отметить, что Италия является участником Международного уголовного суда (МУС), который выдал ордер на арест Путина в марте 2023 года в связи с войной в Украине. В принципе, она была бы обязана арестовать его, если бы он приехал в Рим.

Встреча в пятницу в Стамбуле стала первыми личными переговорами между Россией и Украиной с момента полномасштабного вторжения в феврале 2022 года. Российская делегация повторила жесткие требования о том, чтобы Украина сдала четыре региона юга и востока страны, которые Кремль считает своей территорией, но которые его войска занимают лишь частично.