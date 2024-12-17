Канцлер пал. Куда двинется Берлин?
РЕГИОН
4 min read
Канцлер пал. Куда двинется Берлин?Правительство канцлера ФРГ Олафа Шольца получило вотум недоверия. Событие было ожидаемым — правящая коалиция распалась еще в ноябре. Главные вопросы: кто станет новым канцлером и сможет ли теперь Киев рассчитывать на помощь Берлина
Правительство Олафа Шольца получило вотум недоверия
17 декабря 2024 г.

О том, что правительству Олафа Шольца вынесут вотум недоверия, было известно еще в начале ноября. Тогда правящую партию покинул лидер Свободно-демократической партии (СвДП) Кристиан Линднер. За ним ушли министры образования и юстиции Бетинна Штарк-Ватцингер и Марко Бушман.

Разногласия возникли на фоне личностных противоречий и принятия бюджета на будущий год. Одна из причин для спора Украина. Шольц считал, что Германии необходимо увеличить поддержку стране, которой предстоит трудная зима. Линдер настаивал: Берлин больше не может финансировать военные поставки Киеву из федерального бюджета.

Ситуация с вотумом недоверия Шольцу спланированная акция, которая открывает путь к проведению досрочных выборов. Он сам вынес этот вопрос на рассмотрение Бундестага. 394 депутата проголосовали за роспуск парламента и проведение новых выборов, 207 — поддержали кабмин Шольца и 116 — воздержались. Ожидается, что новые выборы состоятся 23 февраля эту дату предложил сам канцлер.

Вместе с тем в Евросоюзе все большую популярность набирают ультраправые популисты. В Словакии, например, президентом стал Петер Пеллегрини, который выступает за возвращение рабочих контактов с Россией. Тенденция не обошла стороной и ФРГ. Партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) после развала коалиции нарастила свою поддержку до 19,5%.

О шансах пророссийских сил войти в новый состав парламента, будущем канцлере и поддержке Украины TRT на русском рассказал глава Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко:

Вынесенный правительству Шольца вотум недоверия — лишь формальный процедурный повод для назначения досрочных парламентских выборов. Это не кризис в полном понимании этого слова. Решение стало очевидно после распада коалиции, но нужно было это формализировать. Выражаясь образно: супруги уже развелись, но нужно было оформить это в ЗАГСе.

Но правительство Шольца продолжит работать до избрания нового состава Бундестага, до формирования новой правящей коалиции в правительстве. А это по меньшей мере еще четыре месяца.

Каким может быть новый состав правительства? И какую поддержку может получить АдГ, учитывая некоторый рост популярности ультраправых партий в ЕС?

На самом деле проблема не только в росте популярности ультраправых. Это происходит сейчас во многих странах Европы. Проблема в том, что они связаны с Россией. По некоторым данным, их рейтинги составляют около 20%.

Но в Германии произошло усиление и крайне левого фланга. Однако в Левой партии, считающей себя правопреемницей правившей в ГДР Социалистической единой партии, произошел раскол. Появилось новое ответвление «Союз Сары Вагенкнехт».

Поэтому я бы сказал, что сейчас мы наблюдаем поляризацию. Есть и крайне правые, и крайне левые, и их влияние выросло. Но пока, по данным социологов, ожидается победа на досрочных парламентских выборах Христианско-демократического союза Германии во главе с Фридрихом Мерцем. Возможна коалиция христианских демократов с «зелеными» и либералами (СвДП). 

То есть будет похоже на нынешнюю коалицию, только вместо социал-демократов основой коалиции будут христианские демократы. А будущим канцлером станет Мерц. Это наиболее ожидаемый вариант. Но теоретически возможно и формирование большой коалиции, как это уже было не раз в прошлом.

Как ситуация до и после выборов в Германии может отразиться на помощи Украине?

Не будет такого эффекта, как в США. Хотя и там выборы скорее лишь отвлекли внимание. Плюс был фактор ожидания, победит ли Трамп, что играло свою роль. С выборами в Германии все проще.

Во-первых, у Украины нет принципиального спора или конфликта между ведущими политическими силами. Да, есть позиция «Альтернативы для Германии», которая, по сути, пророссийская. Есть Сара Вагенкнехт, которая призывает к прекращению войны. Но это политические силы, которые почти наверняка не будут участвовать в новой правящей коалиции.

Да, они могут расширить свое представительство в Бундестаге. Крайне правых и крайне левых в правительстве станет больше. Но при власти в Германии останутся политические силы, которые проявляют солидарность с Украиной.

И даже несмотря на кризис с бюджетом и формальный правительственный кризис, помощь Украине продолжается. Она несколько сократилась, поскольку вопрос с бюджетом еще не решен, но военная и институциональная поддержки Украины остаются.

А в случае прихода к власти христианских демократов, возможно, она даже усилится. Если Шольц выступает против поставок Украины ракет Taurus, то Мерц говорит, что может это решение поддержать.

Истории
Израиль истребляет палестинцев семьями
Израиль истребляет палестинцев семьями
Иран передаст России пусковые установки
Иран передаст России пусковые установки
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Хегсет не поедет в Израиль
Хегсет не поедет в Израиль
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Москва выдвинула условия для перемирия
Москва выдвинула условия для перемирия
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us