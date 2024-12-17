О том, что правительству Олафа Шольца вынесут вотум недоверия, было известно еще в начале ноября. Тогда правящую партию покинул лидер Свободно-демократической партии (СвДП) Кристиан Линднер. За ним ушли министры образования и юстиции Бетинна Штарк-Ватцингер и Марко Бушман.

Разногласия возникли на фоне личностных противоречий и принятия бюджета на будущий год. Одна из причин для спора — Украина. Шольц считал, что Германии необходимо увеличить поддержку стране, которой предстоит трудная зима. Линдер настаивал: Берлин больше не может финансировать военные поставки Киеву из федерального бюджета.

Ситуация с вотумом недоверия Шольцу — спланированная акция, которая открывает путь к проведению досрочных выборов. Он сам вынес этот вопрос на рассмотрение Бундестага. 394 депутата проголосовали за роспуск парламента и проведение новых выборов, 207 — поддержали кабмин Шольца и 116 — воздержались. Ожидается, что новые выборы состоятся 23 февраля — эту дату предложил сам канцлер.

Вместе с тем в Евросоюзе все большую популярность набирают ультраправые популисты. В Словакии, например, президентом стал Петер Пеллегрини, который выступает за возвращение рабочих контактов с Россией. Тенденция не обошла стороной и ФРГ. Партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) после развала коалиции нарастила свою поддержку до 19,5%.

О шансах пророссийских сил войти в новый состав парламента, будущем канцлере и поддержке Украины TRT на русском рассказал глава Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко:

— Вынесенный правительству Шольца вотум недоверия — лишь формальный процедурный повод для назначения досрочных парламентских выборов. Это не кризис в полном понимании этого слова. Решение стало очевидно после распада коалиции, но нужно было это формализировать. Выражаясь образно: супруги уже развелись, но нужно было оформить это в ЗАГСе.

Но правительство Шольца продолжит работать до избрания нового состава Бундестага, до формирования новой правящей коалиции в правительстве. А это по меньшей мере еще четыре месяца.

— Каким может быть новый состав правительства? И какую поддержку может получить АдГ, учитывая некоторый рост популярности ультраправых партий в ЕС?

— На самом деле проблема не только в росте популярности ультраправых. Это происходит сейчас во многих странах Европы. Проблема в том, что они связаны с Россией. По некоторым данным, их рейтинги составляют около 20%.

Но в Германии произошло усиление и крайне левого фланга. Однако в Левой партии, считающей себя правопреемницей правившей в ГДР Социалистической единой партии, произошел раскол. Появилось новое ответвление — «Союз Сары Вагенкнехт».

Поэтому я бы сказал, что сейчас мы наблюдаем поляризацию. Есть и крайне правые, и крайне левые, и их влияние выросло. Но пока, по данным социологов, ожидается победа на досрочных парламентских выборах Христианско-демократического союза Германии во главе с Фридрихом Мерцем. Возможна коалиция христианских демократов с «зелеными» и либералами (СвДП).

То есть будет похоже на нынешнюю коалицию, только вместо социал-демократов основой коалиции будут христианские демократы. А будущим канцлером станет Мерц. Это наиболее ожидаемый вариант. Но теоретически возможно и формирование большой коалиции, как это уже было не раз в прошлом.

— Как ситуация до и после выборов в Германии может отразиться на помощи Украине?

— Не будет такого эффекта, как в США. Хотя и там выборы скорее лишь отвлекли внимание. Плюс был фактор ожидания, победит ли Трамп, что играло свою роль. С выборами в Германии все проще.

Во-первых, у Украины нет принципиального спора или конфликта между ведущими политическими силами. Да, есть позиция «Альтернативы для Германии», которая, по сути, пророссийская. Есть Сара Вагенкнехт, которая призывает к прекращению войны. Но это политические силы, которые почти наверняка не будут участвовать в новой правящей коалиции.

Да, они могут расширить свое представительство в Бундестаге. Крайне правых и крайне левых в правительстве станет больше. Но при власти в Германии останутся политические силы, которые проявляют солидарность с Украиной.

И даже несмотря на кризис с бюджетом и формальный правительственный кризис, помощь Украине продолжается. Она несколько сократилась, поскольку вопрос с бюджетом еще не решен, но военная и институциональная поддержки Украины остаются.

А в случае прихода к власти христианских демократов, возможно, она даже усилится. Если Шольц выступает против поставок Украины ракет Taurus, то Мерц говорит, что может это решение поддержать.