Посол США в Турции Том Барак заявил 23 мая, что назначен специальным представителем Вашингтона по Сирии. Это происходит на фоне подготовки администрации Дональда Трампа к смягчению санкционного режима против Дамаска.

«Как представитель президента Трампа в Турции, я горжусь тем, что принимаю на себя роль спецпосланника по Сирии и поддерживаю госсекретаря Марко Рубио в реализации видения президента», — написал Барак на X.

Том Барак — давний союзник Трампа и глава его инаугурационного комитета в 2016 году. Ранее агентство Reuters сообщало о планах его назначения.

Новый курс США свидетельствует о признании растущего влияния Турции на сирийское урегулирование после отстранения Башара Асада в декабре 2024 года. 14-летняя гражданская война завершилась приходом к власти Ахмеда аш-Шары. С ним Трамп провел встречу 14 мая в Саудовской Аравии, призвав нормализовать отношения с Израилем.

Барак также участвовал во встрече США и Турции по сирийскому вопросу в Вашингтоне, где обсуждалось снятие санкций и борьба с терроризмом.

По словам дипломата, отмена санкций позволит гуманитарным организациям расширить работу в Сирии, привлечет инвестиции и упростит торговлю. Он подчеркнул, что такая мера «сохранит основной приоритет — окончательное поражение ДАЕШ — и даст народу Сирии шанс на лучшее будущее».