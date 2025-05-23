Украинские военнопленные, находящиеся в российском плену, якобы получают предложения присоединиться к российской армии, пишет Euronews со ссылкой на свидетельства военных.

По словам самих украинских пленных, им предлагают перейти на сторону России, обещая «вместе захватить Европу».

Волонтер Лабузов, главный врач 36-й отдельной бригады морской пехоты, рассказал, что на допросе ему предложили перейти на сторону России. По его словам, подобные предложения получает почти каждый пленный. Российские следователи обещают: «Мы освободим Украину, а потом вместе пойдем дальше по Европе».

По итогам первых за последние три года прямых переговоров между РФ и Украиной в Стамбуле стороны договорились провести масштабный обмен пленными — тысяча украинцев на тысячу россиян.

Для многих украинских семей это последняя надежда получить весточку от близких, пропавших без вести или попавших в плен более трех лет назад.