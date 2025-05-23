ВОЙНА В УКРАИНЕ
1 мин чтения
«Переходи на нашу сторону — захватим Европу»
Россия якобы склоняет украинских пленных перейти в российскую армию — и призывает совместно оккупировать Европу, пишут СМИ
«Переходи на нашу сторону — захватим Европу»
Украинские военнопленные после обмена / Reuters
23 мая 2025 г.

Украинские военнопленные, находящиеся в российском плену, якобы получают предложения присоединиться к российской армии, пишет Euronews со ссылкой на свидетельства военных.

По словам самих украинских пленных, им предлагают перейти на сторону России, обещая «вместе захватить Европу».

Волонтер Лабузов, главный врач 36-й отдельной бригады морской пехоты, рассказал, что на допросе ему предложили перейти на сторону России. По его словам, подобные предложения получает почти каждый пленный. Российские следователи обещают: «Мы освободим Украину, а потом вместе пойдем дальше по Европе».

По итогам первых за последние три года прямых переговоров между РФ и Украиной в Стамбуле стороны договорились провести масштабный обмен пленными — тысяча украинцев на тысячу россиян.

Для многих украинских семей это последняя надежда получить весточку от близких, пропавших без вести или попавших в плен более трех лет назад.

Истории
Комбинированный налет на Украину
Комбинированный налет на Украину
Украину ждет кровавое лето
Украину ждет кровавое лето
Суд встал на сторону Гарварда
Суд встал на сторону Гарварда
Германия запретит беженцам привозить детей
Германия запретит беженцам привозить детей
Брюссель уговорил — Вашингтон подождет
Брюссель уговорил — Вашингтон подождет
Израиль испугался сближения Сирии и США
Израиль испугался сближения Сирии и США
Трамп доволен переговорами с Ираном
Трамп доволен переговорами с Ираном
Украина бьет по химзаводам РФ
Украина бьет по химзаводам РФ
Мальта признает Палестину
Мальта признает Палестину
Кто выключает Францию?
Кто выключает Францию?
Трамп: «Путин совершенно сошел с ума!»
Трамп: «Путин совершенно сошел с ума!»
Посол США: мы, Турция и страны Залива — «плечом к плечу» с новой Сирией
Посол США: мы, Турция и страны Залива — «плечом к плечу» с новой Сирией
В МИД Германии потребовали срочных мер по Газе
В МИД Германии потребовали срочных мер по Газе
Трамп испугался китайских студентов?
Трамп испугался китайских студентов?
Вертолет Путина попал в окружение беспилотников
Вертолет Путина попал в окружение беспилотников
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us