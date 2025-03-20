Президент США Дональд Трамп собирается 20 марта подписать указ, запускающий процесс закрытия министерства образования. Первой об этом сообщила USA Today, информацию подтвердили в Белом доме, пишет The Wall Street Journal.

Церемония подписания пройдет в Белом доме, в ней примут участие несколько губернаторов-республиканцев и комиссары по вопросам образования.

В указе Трамп поручит министру образования Линде Макмэон предпринять «все необходимые шаги» для ликвидации ведомства и передачи полномочий штатам. Он также призовет «обеспечить бесперебойное предоставление услуг, программ и льгот, на которые рассчитывают американцы».

Закрытие министерства требует одобрения конгресса. В сенате республиканцам нужны голоса семи демократов, чтобы получить необходимое большинство, но поддержка оппозиции маловероятна, пишет Reuters.

По данным американских медиа, указ Трампа не затронет студенческие займы и программы для детей с ограниченными возможностями, составляющие основную часть бюджета министерства. Однако The Wall Street Journal отмечает, что Белый дом пока не объяснил, как собирается проводить реформу, не затрагивая эти программы.

Заместитель пресс-секретаря Белого дома Харрисон Филдс заявил, что указ «даст возможность родителям, штатам и общинам взять контроль в свои руки и улучшить результаты всех учеников». В документе указывается, что с момента создания в 1979 году министерство потратило более трех триллионов долларов, но успеваемость учащихся не улучшилась.

Ликвидация министерства образования была одним из ключевых предвыборных обещаний Трампа. Он называл работу ведомства «большой аферой». После его прихода в Белый дом в январе министерство сократило штат почти вдвое — с 4133 до 2183 человек.

Ранее генеральные прокуроры 20 штатов подали иск с требованием запретить Трампу расформировывать министерство и увольнять сотрудников.

Если план Трампа удастся, это станет первой ликвидацией федерального агентства на уровне кабинета министров. Ранее он и глава департамента государственной эффективности (DOGE) Илон Маск пытались закрыть USAID и USAGM, но конгресс заблокировал инициативу.