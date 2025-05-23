ВОЙНА В УКРАИНЕ
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Запад заставит Россию заплатить Украине
Активы России в Европе останутся замороженными до выплаты компенсаций Киеву
Запад заставит Россию заплатить Украине
Президент РФ Владимир Путин / Reuters
23 мая 2025 г.

Суверенные активы России останутся замороженными до тех пор, пока Москва не прекратит войну против Украины и не компенсирует нанесенный ущерб. Об этом говорится в заявлении министров финансов стран «Группы семи» (G7). 

В переговорах в Канаде 20–22 мая приняли участие министр финансов Украины Сергей Марченко, глава FATF (Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег), а также руководители МВФ, Всемирного банка, ОЭСР и Совета по финансовой стабильности (FSB).

В коммюнике подчеркивается: страны G7 «непоколебимо поддерживают Украину в ее праве на территориальную целостность, свободу, суверенитет и независимость» и намерены добиваться «справедливого и прочного мира». Участники встречи вновь осудили войну и выразили уважение стойкости украинского народа и экономики.

Министры заявили, что G7 продолжит экономическое давление на РФ, включая возможное ужесточение санкций, если Москва не согласится на прекращение огня. 

«Мы рассмотрим все возможные пути усиления давления», — говорится в документе.

Восстановление Украины потребует значительных ресурсов — Всемирный банк оценивает затраты на уровне $524 млрд в течение следующего десятилетия. G7 заявила о намерении привлекать частные инвестиции и оградила от участия в восстановлении любые страны, компании и лица, финансировавшие или поддерживавшие военную машину России.

Евросоюз уже перечислил Украине €1 млрд ($1,1 млрд) в рамках механизма ускоренного финансирования G7 (ERA), сообщил 8 мая Еврокомиссия. Общая сумма помощи в рамках ERA составит $50 млрд — кредиты будут погашаться за счет будущих доходов от замороженных российских активов. 

Это уже четвертый транш из ЕС, обеспеченный доходами от замороженных средств. Общий вклад Евросоюза в инициативу составляет €18,1 млрд ($20,4 млрд), из которых с начала года Украина получила уже 6 млрд евро ($6,8 млрд).

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что эти средства будут направлены на покрытие критических расходов бюджета и усиление государства. 

С начала войны в феврале 2022 года Россия лишилась доступа к около $300 млрд своих суверенных активов, замороженных странами G7. На сегодняшний день основная часть российских активов — около $210 млрд — заморожена в Euroclear (Бельгия), остальные — в США, Канаде, Японии и других странах.

МИД России в лице официального представителя Марии Захаровой назвал действия G7 «маразмом» и пообещал ответные действия с конфискацией европейских активов в РФ.


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