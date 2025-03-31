ВОЙНА В УКРАИНЕ
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Весеннее наступление России приближается
В Киеве считают, что Москва готовит масштабное наступление на Сумскую область перед переговорами о мире
Весеннее наступление России приближается
Разрушения в Покровске / Reuters
31 марта 2025 г.

Российские войска готовят масштабное наступление, чтобы получить преимущество в переговорах о прекращении огня, предупреждают украинские официальные лица и военные аналитики. Как пишет AP со ссылкой на украинских чиновников, атака начнется в ближайшие недели и будет направлена на максимальное расширение подконтрольных территорий перед активизацией дипломатических усилий.

Ссылаясь на данные разведки, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские войска сосредоточены на северо-восточных регионах, включая Сумскую, Харьковскую и Запорожскую области. Он обвинил Москву в затягивании переговоров.

«Они хотят бесконечных дискуссий, чтобы выиграть время и захватить больше земель», — сказал Зеленский во время визита в Париж на прошлой неделе.

Два дипломата из стран G7 в Киеве поддержали эту оценку, отметив, что Россия отклонила предложение США о 30-дневном прекращении огня, выдвинув жесткие условия для частичной приостановки боевых действий в Черном море.

Украинские командиры сообщают об усилении атак российских войск, направленных на улучшение позиций перед ожидаемым широкомасштабным наступлением. На севере российские и северокорейские войска практически восстановили контроль над Курской областью, где Украина проводила рейды в прошлом году. В Донецкой и Запорожской областях также нарастает напряженность. 

«Они готовятся к боевым действиям на шесть-девять месяцев», — отметил военный аналитик Алексей Гетман.

Покровск, важный логистический узел в Донецкой области, стал одной из ключевых целей.

«Россияне взяли паузу на 10 дней в марте, но затем возобновили атаки», — сообщил военный представитель Вооруженных сил Украины (ВСУ) майор Виктор Трегубов.

Москва заявила, что ее войска активно готовятся к продвижению в Сумскую область — одно из предполагаемых направлений весеннего наступления. На юге аналитики отмечают новый российский прорыв к западу от Орехова, что потенциально угрожает всему Запорожью.

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