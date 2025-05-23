ПОЛИТИКА
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Аббас согласился на разоружение палестинских группировок в Ливане
Процесс передачи оружия под контроль ливанского государства начнется в июне и охватит лагеря беженцев от Бейрута до юга страны
Аббас согласился на разоружение палестинских группировок в Ливане
Махмуд Аббас и Жозеф Аун / AFP
23 мая 2025 г.

Глава Палестинской администрации Махмуд Аббас договорился с президентом Ливана Жозефом Ауном о поэтапном разоружении палестинских группировок на территории Ливана. Совместное заявление, опубликованное 21 мая, подчеркивает: «все виды вооружений в стране должны находиться под контролем государства».

По данным ливанских СМИ, процесс начнется в середине июня с лагерей в Бейруте — Бурдж аль-Бараджне, Шатила и Мар Элиас, а затем перейдет в долину Бекаа и север страны. Третья фаза затронет лагеря на юге, однако ее сроки пока не определены.

Как пишет газета Al-Akhbar, во время визита Аббас якобы заявил, что «время оружия прошло» и поддержал любые механизмы, которые определит ливанское государство.

Разоружение рассматривается как часть более широкой трансформации внутри Ливана на фоне ослабления «Хезболлы» после израильских авиаударов в 2024 году и давления со стороны США на Бейрут. Президент Аун заявил, что «монополия на оружие должна принадлежать государству». Ливанская армия уже ликвидировала шесть палестинских тренировочных лагерей.

Палестинские группировки — в том числе ФАТХ, ХАМАС и НФОП — традиционно сохраняли военное присутствие в лагерях беженцев, где многие палестинцы живут с 1948 года в условиях ограниченных гражданских прав. Разоружение может стать началом новых договоренностей о статусе и правах палестинской диаспоры в Ливане.

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