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Проекты TRT World удостоены высших наград
TRT World завоевала четыре престижные награды на конкурсе New York Festivals TV & Film Awards 2025, подтвердив высокий международный статус канала в сфере журналистики и документального кино
Проекты TRT World удостоены высших наград
TRT World удостоена сразу четырех наград на одном из самых авторитетных конкурсов мировой журналистики / TRT World
23 мая 2025 г.

TRT World удостоена сразу четырех наград на одном из самых авторитетных конкурсов мировой тележурналистики — New York Festivals 2025. Жюри отметило работы телеканала в категориях журналистских расследований, международных отношений, актуальных событий и промо-роликов.

Главная награда — Золотая башня — присуждена документальному фильму «Holy Redemption» в категории «Журналистские расследования». Эта же работа получила Серебряную башню в категории «Международные отношения».

В фильме команда TRT World провела съемки среди радикальных еврейских поселенцев на Западном берегу и задокументировала, как происходит систематическое вытеснение палестинцев с их земель. Лента раскрывает нарушения прав человека, давление на мирное население и игнорирование международного права — с жесткой, но точной подачей.

Серебряной башней отмечено и промо-видео к девятилетию телеканала — «TRT World Anniversary Promo». Ролик, отличающийся выразительным визуальным стилем, подчеркивает редакционную позицию и миссию TRT World на глобальной информационной арене.

Еще одну Серебряную башню получил фильм «Yemen: The Third Frontier» — в категории «Актуальные события». Работа рассказывает о гуманитарной катастрофе, охватившей Йемен, и показывает невидимую сторону войны.

Съемочная группа получила эксклюзивный доступ к Galaxy Leader — первому судну, захваченному хуситами, — и представила материал с места конфликта. Фильм обращает внимание на такие острые темы, как голод, отсутствие медпомощи и нехватка гуманитарной поддержки.

Эта серия наград подтвердила, что TRT World продолжает укреплять свое место в международной медиасреде и доносить голос профессиональной, содержательной журналистики до глобальной аудитории.

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