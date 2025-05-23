Европейский союз возвращает квоты на импорт ряда сельхозтоваров из Украины. Ограничения, снятые в 2022 году после начала вторжения России, вновь вступят в силу 6 июня, сообщили в Европейской комиссии.

По данным Bloomberg, квоты станут временной мерой — они будут действовать до конца 2025 года и составят 7/12 от стандартного годового объема, поскольку начнут применяться с середины года.

Ни одна из стран ЕС не проголосовала против решения, однако восемь государств — в том числе Германия, Швеция, Ирландия и Чехия — воздержались.

Экспорт агропродукции — критически важный сектор для Украины, обеспечивающий приток валюты в условиях войны. Облегченный доступ к рынку ЕС помог украинским фермерам пережить блокаду портов и трудности, связанные с мобилизацией и минами на полях.

Однако резкое увеличение поставок дешевых украинских товаров вызвало протесты фермеров в Польше, Венгрии и Словакии. Это спровоцировало политический конфликт внутри ЕС и осложнило отношения Киева с ключевыми соседями.

ЕС при этом продолжает пересмотр условий углубленной зоны свободной торговли с Украиной (DCFTA), стремясь к долгосрочному решению.