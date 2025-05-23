В Риме 23 мая начался пятый раунд непрямых ядерных переговоров между Ираном и США, сообщили иранские СМИ. Встреча проходит при посредничестве Омана, в ней участвуют министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи и спецпосланник США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.

Стороны по-прежнему далеки от согласия. Вашингтон требует полного отказа от обогащения урана, что Тегеран называет красной линией и ссылается на свои права по Договору о нераспространении ядерного оружия. «Если США хотят запретить обогащение, никакого соглашения не будет», — заявил Аракчи.

Переговоры проходят на фоне сообщений CNN о возможной израильской атаке на ядерные объекты Ирана. В письме в ООН Аракчи предупредил, что США также понесут ответственность в случае удара Израиля.

Текущий раунд предшествует заседанию МАГАТЭ в июне, где будет обсуждаться соблюдение Ираном обязательств по СВПД. Срок действия сделки истекает в октябре, и Запад угрожает активацией механизма «snapback» с возвратом санкций, если договоренности не будут соблюдены.

Иран, в свою очередь, повысил уровень обогащения урана до 60% и демонстрирует жесткую позицию. Власти настаивают: программа носит исключительно мирный характер, и страна не намерена идти на уступки под давлением.