ПОЛИТИКА
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Правило Макрона для переговоров с Трампом
Эмманюэль Макрон укрепил свою роль посредника между ЕС и США, пытаясь донести до Трампа позицию Европы по Украине
Правило Макрона для переговоров с Трампом
Президент Франции Эмманюэль Макрон / Reuters
20 марта 2025 г.

Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что президент США Дональд Трамп не всегда внимательно слушает собеседников на переговорах, но на него можно повлиять сильными аргументами. Об этом он сообщил своим советникам, передает Bloomberg со ссылкой на источники.

Французский лидер играет важную роль в контактах с Трампом благодаря давним отношениям с ним, отмечает агентство. По данным Bloomberg, после саммита ЕС в начале марта Макрон потратил более получаса, чтобы донести до Трампа позицию Европы.

Европейский источник агентства сообщил, что ЕС «ни при каких условиях» не примет российские требования по перемирию в Украине, предусматривающие прекращение поставок оружия Киеву. По его словам, такой шаг позволил бы России перевооружиться, в то время как Украина осталась бы без поддержки.

Официальный представитель французского правительства Софи Примас назвала эти условия «нереалистичными». Она подчеркнула, что Макрон ежедневно контактирует с Трампом и Зеленским, пытаясь найти путь к урегулированию конфликта.

Москва считает прекращение поставок оружия и разведданных Киеву главным условием для перемирия, утверждает Bloomberg. По информации агентства, Кремль рассчитывает добиться хотя бы отказа США от военной помощи Украине.

В первой половине марта Вашингтон на несколько дней приостанавливал поставки оружия Киеву ради заключения ресурсной сделки. За этот период украинские войска потеряли значительные территории в Курской области. Трамп отверг предположения о связи между этими событиями.

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