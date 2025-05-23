Канцлер Германии Фридрих Мерц поддержал включение трубопроводов «Северный поток» в новый пакет антироссийских санкций ЕС. Он объяснил, что цель этого — исключить возможность повторного запуска проекта, даже если этого захотят США или Россия.

По данным источников Financial Times (FT), Берлин опасается не только Кремля, но и американских бизнесменов, готовых инвестировать в восстановление трубопроводов. После сообщений о таких переговорах Мерц начал консультации с Брюсселем, чтобы заблокировать любые попытки запуска.

По мнению европейских чиновников, решение добавить «Северный поток» в санкционный список ЕС позволяет «перевести спор в общеевропейскую плоскость» и избавить Германию от необходимости самостоятельно противостоять внешнему давлению.

Хотя три из четырех трубопроводов были выведены из строя в 2022 году в результате взрывов, без одобрения Берлина даже оставшийся неповрежденным маршрут не может быть сертифицирован. Запрет будет касаться компании Nord Stream 2 AG, базирующейся в Швейцарии, и всех, кто будет задействован в потенциальном перезапуске.

Решение было согласовано с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Как сообщают источники FT, она заручилась поддержкой Мерца перед анонсом пакета.

Газопровод, изначально продвигаемый Герхардом Шредером — союзником Путина и бывшим канцлером, — долгое время был символом энергетического партнерства Берлина и Москвы.

Сегодня, на фоне попыток Дональда Трампа возобновить диалог с Россией, дебаты о газопроводе в Германии вспыхнули с новой силой. Ультраправые, включая партию «Альтернатива для Германии», требуют восстановить поставки газа. Бизнес и консервативная часть правящей партии ХДС также поддерживают идею. Восточные земли — Мекленбург и Бранденбург — тоже настаивают на нормализации торговли с Россией после мира.

Но Мерц решил поставить точку на проекте — отныне для запуска «Северного потока» нужно будет одобрение со стороны ЕС, а не только политическая воля Берлина.



