ПОЛИТИКА
2 мин чтения
Мерц похоронил «Северный поток»
Германия решила окончательно заблокировать главный газопровод — чтобы не допустить газового сближения США и России
Мерц похоронил «Северный поток»
Газопровод "Северный поток" / Reuters
23 мая 2025 г.

Канцлер Германии Фридрих Мерц поддержал включение трубопроводов «Северный поток» в новый пакет антироссийских санкций ЕС. Он объяснил, что цель этого — исключить возможность повторного запуска проекта, даже если этого захотят США или Россия.

По данным источников Financial Times (FT), Берлин опасается не только Кремля, но и американских бизнесменов, готовых инвестировать в восстановление трубопроводов. После сообщений о таких переговорах Мерц начал консультации с Брюсселем, чтобы заблокировать любые попытки запуска.

По мнению европейских чиновников, решение добавить «Северный поток» в санкционный список ЕС позволяет «перевести спор в общеевропейскую плоскость» и избавить Германию от необходимости самостоятельно противостоять внешнему давлению.

Хотя три из четырех трубопроводов были выведены из строя в 2022 году в результате взрывов, без одобрения Берлина даже оставшийся неповрежденным маршрут не может быть сертифицирован. Запрет будет касаться компании Nord Stream 2 AG, базирующейся в Швейцарии, и всех, кто будет задействован в потенциальном перезапуске.

Решение было согласовано с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Как сообщают источники FT, она заручилась поддержкой Мерца перед анонсом пакета.

Газопровод, изначально продвигаемый Герхардом Шредером — союзником Путина и бывшим канцлером, — долгое время был символом энергетического партнерства Берлина и Москвы.

Сегодня, на фоне попыток Дональда Трампа возобновить диалог с Россией, дебаты о газопроводе в Германии вспыхнули с новой силой. Ультраправые, включая партию «Альтернатива для Германии», требуют восстановить поставки газа. Бизнес и консервативная часть правящей партии ХДС также поддерживают идею. Восточные земли — Мекленбург и Бранденбург — тоже настаивают на нормализации торговли с Россией после мира.

Но Мерц решил поставить точку на проекте — отныне для запуска «Северного потока» нужно будет одобрение со стороны ЕС, а не только политическая воля Берлина.


Истории
Комбинированный налет на Украину
Комбинированный налет на Украину
Украину ждет кровавое лето
Украину ждет кровавое лето
Суд встал на сторону Гарварда
Суд встал на сторону Гарварда
Германия запретит беженцам привозить детей
Германия запретит беженцам привозить детей
Брюссель уговорил — Вашингтон подождет
Брюссель уговорил — Вашингтон подождет
Израиль испугался сближения Сирии и США
Израиль испугался сближения Сирии и США
Трамп доволен переговорами с Ираном
Трамп доволен переговорами с Ираном
Украина бьет по химзаводам РФ
Украина бьет по химзаводам РФ
Мальта признает Палестину
Мальта признает Палестину
Кто выключает Францию?
Кто выключает Францию?
Трамп: «Путин совершенно сошел с ума!»
Трамп: «Путин совершенно сошел с ума!»
Посол США: мы, Турция и страны Залива — «плечом к плечу» с новой Сирией
Посол США: мы, Турция и страны Залива — «плечом к плечу» с новой Сирией
В МИД Германии потребовали срочных мер по Газе
В МИД Германии потребовали срочных мер по Газе
Трамп испугался китайских студентов?
Трамп испугался китайских студентов?
Вертолет Путина попал в окружение беспилотников
Вертолет Путина попал в окружение беспилотников
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us