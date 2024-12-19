Президент России Владимир Путин в прямом эфире подвел итоги года. Как и в прошлом году, прямая линия была совмещена с пресс-конференцией, в ходе которой глава государства ответил на вопросы граждан и журналистов.

Первый вопрос касался экономического положения страны. «Когда у нас все спокойно, размеренно, стабильно, нам скучно. Застой. Хочется движухи. Как только начинается движуха, все свистит у виска: и секунды, и пули. К сожалению, и пули сейчас свистят. Так нам страшно, «ужас-ужас». Ну «ужас». Но не «ужас-ужас-ужас», — так начал свой ответ Путин.

Он успокоил население, что экономика страны развивается, зарплаты растут, а безработица на рекордно низком уровне. Более того, Россия вошла в четверку экономик мира по паритету покупательской способности.

«Где-то кто-то меня послушает, скажет: ну что ты несешь, какое повышение благосостояния, у меня как было, так и есть. А кто-то скажет: у меня меньше стало. Такое, конечно, бывает, такое есть. Я говорю об усредненных цифрах», — пояснил российский лидер.

Достаточно быстро пресс-конференция ушла в тему войны в Украине. Президента попросили оценить ход боевых действий и ответить на вопрос: «Стала ли ближе победа». Владимир Путин признал, что к такому вопросу готовился, и поблагодарил за него журналиста.

Отвечать он начал издалека: «Недавно бойцы 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота передали мне копию своего боевого знамени». В ту же минуту к Путину вышли два человека, которые помогли ему развернуть знамя этой бригады, где бойцы от руки написали свои имена на память президенту: «Малой», «БуБуха», «Фуга», «Купец» и другие.

Однако прямого ответа на вопрос президент так и не дал: «Боевые действия — сложная вещь, и поэтому загадывать наперед трудно и ни к чему. Но происходит именно так. И мы движемся, как мы сказали, к решению наших первостепенных задач».

Вместе с тем Россия готова к переговорам и компромиссам по Украине, но Киев отказывается от диалога, подчеркнул российский лидер. «Просто противная сторона в прямом и переносном смысле отказалась от этих переговоров. А результатом переговоров всегда являются компромиссы», — сказал президент, отвечая на вопрос американского журналиста.

Не обошел он стороной и тему последних событий в Дамаске. Российские лидер не увидел никакого негатива или ослабления влияния Кремля из-за падения власти Башара Асада. И даже более того — страна достигла поставленной задачи, чтобы террористы не пришли к власти. А вот что касается вопроса российских военных баз, то этот момент пока обсуждается с нынешними сирийскими властями.

Главные посылы российского президента TRT на русском обсудил с экспертом Финуниверситета при правительстве России Денисом Денисовым:

— Прямая линия прошла на высоком уровне. Были освещены все ключевые вопросы, которые волнуют российское общество. Президент дал на них ответы. И в этом отношении это мероприятие уже до такой степени стало традиционным, что сложно выделить какие-то его особенности.

— Готова ли Россия к мирному процессу?

— В этом отношении, мне кажется, посыл был ясный и понятный. Четко была заявлена позиция относительно того, что Российская Федерация к переговорам готова. Базой этих переговоров она видит Стамбульские соглашения, которые не были в итоге имплементированы.

В этом контексте пока явно преждевременно говорить о том, готова ли Россия на какие-то другие параметры. Дело в том, что на протяжении последнего месяца все обсуждают план Трампа, которого нет.

Соответственно, комментировать нечего было ни российскому президенту, ни экспертному сообществу относительно того, готова ли Россия в рамках этих параметров работать и договариваться.

После того как план будет представлен, конечно, станет понятнее, насколько это реализуемо.

— Какие сигналы Путин хотел подать Западу?

— Тут можно говорить отдельно про сигналы новой администрации президента США и сигналы так называемому коллективному Западу. В первом случае есть четкий посыл, что РФ готова и стремится к конструктивному диалогу. И я думаю, этот сигнал уже достаточно давно считали как Трамп, так и его окружение.

Что касается многих других стран, которые мы относим к коллективному Западу, то тут ситуация другая. Президент неоднократно говорил о том, что даже в условиях тотальных санкций страна нормально функционирует, развивается, а на фронте идет поступательное продвижение.

— Как на России отразились события в Сирии? Есть ли негативные моменты, если базы сохранятся?

— То, что базы сохранятся, – это большой вопрос. Президент тоже об этом сказал. Конечно, репутационный ущерб очень серьезный, особенно в регионе. Россия воспринималась как один из ключевых региональных игроков.

Относительно других измерений, конечно же, все ждут сейчас прояснения ситуации с базами. Если базы останутся и на приемлемых условиях будут существовать, то, с точки зрения геополитики, никакой катастрофы особенной не произошло.

Другое дело, если новое правительство Сирии эти базы попросит свернуть. Тогда, конечно, это будет означать значительное изменение всей геополитической картинки на Ближнем Востоке, которое приведет к ослаблению России и Ирана.



