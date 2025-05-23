Канцлер Германии Фридрих Мерц посетил Литву, чтобы торжественно открыть первое постоянное зарубежное размещение немецких войск со времен Второй мировой войны. Новый бронетанковый корпус на 4 800 солдат и 200 гражданских сотрудников разместится в Вильнюсе на восточном фланге НАТО. Впервые с 1945 года немецкие войска расположатся так близко к российской границе.

Решение развернуть 45-ю бронетанковую бригаду было принято в ответ на войну России и Украины. Бригада должна достичь полной боеготовности к 2027 году. Литва, как и другие прибалтийские государства — бывшие республики СССР, — опасается российского вторжения. Именно поэтому страна попросила Берлин о постоянном военном присутствии.

«Безопасность наших балтийских союзников — это и наша безопасность», — подчеркнул Мерц. На совместной пресс-конференции с президентом Литвы Гитанасом Науседой он заявил, что «агрессивный ревизионизм России» угрожает всему континенту, а не только Украине.

Мерц — первый в истории канцлер Германии, проходивший службу в Бундесвере. Он подчеркнул, что Германия действует как часть европейской команды и тесно координируется с США, несмотря на опасения из-за политики Дональда Трампа. При этом канцлер призвал к расширению оборонной промышленности Европы: «Нужно производить больше — и именно в Европе».

В свою очередь, Науседа поблагодарил Германию и пообещал, что Литва доведет оборонные расходы до 5% ВВП уже в 2025 году. Мерц ранее пообещал, что Германия достигнет аналогичного уровня к 2032-му, включая инвестиции в военную инфраструктуру.

Новая стратегия Мерца — милитаризация Германии. Он уже пообещал создать сильнейшую в Европе армию и ослабить «долговой тормоз», чтобы нарастить расходы на оборону.

При этом Мерц заявил, что не собирается поставлять Киеву дальнобойные ракеты Taurus. Однако в МИД РФ его словам не поверили: представитель ведомства Мария Захарова заявила, что Берлин якобы пытается увести тему из общественного дискурса и мог тайно поставлять Украине дальнобойные ракеты еще до заявлений канцлера.



