Турция вновь заявила о поддержке устойчивого мира в Украине и стабильности в Черноморском регионе. Выступая 23 мая на открытии форума безопасности Черного моря и Балкан в Бухаресте, заместитель министра обороны Турции Сюай Алпай подчеркнул важность регионального сотрудничества, энергосвязей и политической сдержанности.

«Черное море — стратегический морской коридор, соединяющий Европу, Азию, Каспий, Ближний Восток и Средиземноморье. Его стабильность имеет ключевое значение для всех причерноморских стран», — цитирует слова Алпая агентство «Анадолу».

Он напомнил, что Анкара неукоснительно соблюдает положения Конвенции Монтрё 1936 года и выступает против любых шагов, способных повысить военную напряженность.

Турция, по словам Алпая, приветствует усилия союзников по урегулированию конфликта между Россией и Украиной и продолжает содействовать дипломатическим инициативам, включая недавние переговоры в Стамбуле. При этом он подчеркнул: «Нам нужен справедливый, окончательный и устойчивый мир, а не временное перемирие».

Свою позицию на форуме также изложили министры обороны Румынии, Болгарии и Молдовы. В центре внимания также — разминирование, модернизация обороны и противодействие гибридным угрозам. Болгарская сторона призвала к усилению сдерживания на восточном фланге НАТО.

Форум организован румынским аналитическим центром New Strategy Center совместно с Минобороны Румынии. Участие в двухдневном мероприятии принимают представители более 30 стран и организаций.