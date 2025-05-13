Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты полностью отменяют санкции против Сирии. По его словам, ограничения выполнили свою задачу, и теперь сирийским властям необходимо перейти к следующему этапу.

«Я распоряжусь о прекращении санкций в отношении Сирии, чтобы дать ей шанс на величие. Теперь их время сиять. Мы снимаем все ограничения. Удачи, Сирия! Покажите нам нечто по-настоящему выдающееся», — сказал Трамп.

Заявление прозвучало во время визита президента США в Саудовскую Аравию, где 14 мая запланирована встреча Трампа с президентом Сирии Ахмедом аш-Шара.

Ранее высокопоставленный представитель Белого дома подтвердил, что встреча состоится, однако ее детали пока не раскрываются.

По словам Трампа, решение о снятии санкций согласовано с союзниками, в том числе с Турцией

Следующими пунктами поездки Трампа станут Катар и ОАЭ, где запланированы встречи с правительствами и бизнесом.

Ранее президент Сирии Ахмед аш-Шара предложил подписать соглашение о разработке минеральных ресурсов и построить башню Trump Tower в Дамаске.