Ралли рубля в последнюю неделю напоминало американские горки и вызвало серьезное беспокойство у россиян. В среду евро прыгнул выше 120 рублей, доллар — 114. К четвергу Центробанк установил официальный курс: доллар — 108 рублей, евро — 113, юань — 14,8.

Эти события вынудили российских чиновников броситься успокаивать население. Министр экономического развития РФ Максим Решетников заявил, что текущее ослабление рубля не связано с фундаментальными факторами. И заверил, что торговый баланс крепкий. А причина, по его словам, связана с укреплением доллара к мировым валютам.

Не беспокоиться россиян призвал и пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Он аргументировал это тем, что граждане получают зарплату в рублях. А некоторые даже увидели в этом повод для оптимизма. В АТОР, например, заявили, что обвал рубля будет способствовать росту потока иностранных туристов в страну.

Высказался и глава Минпромторга РФ Антон Алиханов. Он напомнил: ослабление рубля положительно отразится на экспорте. «Чтобы стать богатой страной, нужно быть сложной экономикой. И у нас сейчас уникальные возможности для наращивания этой сложности», — сказал он.

Скачки валют могут привести к подорожанию целого ряда иностранной продукции в России. Цены на бытовую технику могут подскочить в среднем от 10 до 20%, пишут СМИ со ссылкой на письма производителей ритейлерам. Пока распродается техника, закупленная по курсу 85 рублей за доллар, но когда запасы закончатся, то компании будут уменьшать закупки.

Сообщается, что экспортеры овощей и фруктов уже отказываются от контрактов на поставку продукции. Кроме того, у многих магазинов есть отсрочки по платежам за продукцию, и выручка при покупке долларов по новому курсу может не покрыть расходы на импорт.

Эксперты, опрошенные TRT на русском, объясняют резкий обвал рубля санкционными ограничениями, которые затрудняют расчеты российских компаний в других странах. 21 ноября Минфин США ввел санкции против «Газпромбанка», обслуживавщего международные платежи за российский газ, «БКС Банка» и ряда других кредитных организацией.

«Банки даже дружественных стран отказывают в приеме средств из России, вследствие чего растет спрос на иностранные валюты. Причем скупают валюту и те, кому это нужно, и те, кто просто поддается панике. Ограничения провоцируют снижение разницы выручки по экспорту и импорту, что сильнее всего давит на рубль», — отмечает в разговоре с TRT на русском руководитель аналитического департамента Amarkets Артем Деев.

Чтобы остановить падение, ЦБ решил приостановить покупку валюты на внутреннем валютном рынке с 28 ноября и до конца 2024 года в рамках зеркалирования регулярных операций Минфина, связанных с бюджетным правилом. Это позволило притормозить падение. Однако основатель университета Инвестиций Юлия Кузнецова сомневается в том, что только этой меры будет достаточно для того, чтобы остановить девальвацию рубля.

«Это решение не приведет к принципиальным изменениям спроса и предложения на валютном рынке. Понятно, что тем же экспортерам падение рубля только на руку, но обычным людям от этого только хуже. Мы каждый день сталкиваемся с подорожанием тех или иных товаров и услуг. А продолжительные девальвационные импульсы усиливают инфляционные ожидания у населения и бизнеса», — отметила она в разговоре с TRT на русском.

По ее словам, спасти рубль от резкого падения может повышение нормативов возврата валютной выручки экспортерам, как это было в начале года. Тогда ситуация могла бы стабилизироваться быстрее.

«Вряд ли решение ЦБ приостановить покупку валюты будет способствовать дальнейшему укреплению рубля, поскольку факторы, вызвавшие его ослабление, по-прежнему в силе, — подчеркивает Кузнецова. — Но, по краткосрочному прогнозу, в декабре рубль традиционно могут поддержать крупные налоговые выплаты со стороны экспортеров. Но и здесь есть риски того, что в ближайшее время поступления валюты от экспортеров из-за адаптации ими цепочек платежей могут быть ограничены».