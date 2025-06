MW Erdogan oo muslimiinta ugu hambalyeeyey Ciidda Udxiyada, dhambaal tacsi ahna u diray reer Qaza

Erdogan ayaa sheegay in Turkiga ay ka go’an tahay raadinta waddo lagu joojin karo xasuuqa ka socda Falastiin iyo in la xaqiijiyo in dagaalka u dhaxeeya Ruushka iyo Yukreyn lagu soo afjaro nabad caddaalad ku dhisan.