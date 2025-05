Dowladda Namiibiya ayaa ku dhawaaqday isbeddel weyn oo ku saabsan shuruucda fiisaha, iyadoo muwaadiniinta Mareykanka ee leh ujeeddooyin dalxiis ama safarro ganacsi u socdaalaya dalkaasi laga doonayo in ay fiiso horay u soo qaataan laga bilaabo 1-da Abriil, 2025.

Shuruuc cusub oo dhaqan galaysa Abriil 2025

War rasmi ah oo kasoo baxay Safaaradda Mareykanka ee Namiibiya fiidnimadii Talaadadii, ayaa lagu xaqiijiyay in laga bilaabo 1-da Abriil, 2025, muwaadiniinta Mareykanka ay u baahan doonaan fiiso hore si ay u galaan Namibia:

“Dowladda Namiibiya waxay u baahan doontaa in dalxiisayaasha muwaadiniinta Mareykanka ay helaan fiiso ka hor inta aysan dalka soo galin. Martida waxaa lagula talinayaa in ay codsadaan fiisadooda ka hor safarkooda la qorsheeyay iyada oo loo marayo bogga fiisaha ee Namiibiya,” Safaaradda Mareykanka

Sida lagu caddeeyay, martida isticmaalaysa nidaamka codsiga fiisaha ee khadka tooska ah waa inay wataan nuqul adag oo oggolaanshahooda ah marka ay safarka bilaabayaan.

Xeerarkii hore ee fiisada oo la beddelay

Tallaabadan waxay meesha ka saareysaa habkii hore, kaasoo oggolaan jiray in muwaadiniinta Mareykanka ay fiiso la’aan ku booqan karaan Namiibiya muddo ka yar 90 maalmood, haddii ay safarkoodu la xiriiray dalxiis ama shirar aan rasmi ahayn.

Fursado fiisaha ah marka la yimaado xadka

Dowladda Namiibiya ayaa sidoo kale qorsheyneysa in ay bixiso fursado beddel ah oo sahli kara helitaanka fiisaha: Martida ka imaaneysa Windhoek, Martida ka soo degta Walvis Bay, iyo kuwa soo galaya xuduudaha ay dadku ku badan yihiin ayaa heli doona fursad ay fiisaha ku iibsadaan marka ay dalka soo galaan, sida lagu sheegay bayaanka.

Isbeddelka oo qeyb ka ah istiraatiijiyad cusub

Go’aankan cusub ayaa la jaanqaadaya ku dhawaaqid hore oo la sameeyay bishii May 2024, taasoo sheegtay in Namiibiya ay qorsheyneyso in ay soo rogaan shuruudo fiiseed oo ku wajahan dalalka aan si siman u aqbalin muwaadiniinta Namiibiya iyaga oo fiiso la’aan ah.

Liiska waddamadaasi waxaa ku jira dhowr dal oo reer galbeed ah, oo ay ka mid yihiin Mareykanka iyo Boqortooyada Ingiriiska.

Dalxiiska Namiibiya oo sii kobcaya

Sida lagu sheegay warbixin kasoo baxday Wasaaradda Deegaanka iyo Dalxiiska ee Namiibiya, dalkaasi wuxuu soo dhaweeyay in ka badan 800,000 oo dalxiisayaal caalami ah sannadkii 2023, taasoo muujinaysa koboc ku yimid warshadaha dalxiiska.