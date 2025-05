Madaxweynaha Turkiga ayaa sheegay in Turkiga uu leeyahay awood ku filan oo uu ku qaban karo dhammaan noocyada ciyaaraha caalamiga ah, oo ay ku jiraan Olimbikada.

Hadalkan wuxuu ku saleysan yahay shaqooyinka iyo mashaariicda "aan dalka u soo kordhinay 23-kii sano ee la soo dhaafay," ayuu yiri Recep Tayyip Erdogan Khamiistii, isagoo ka hadlayay muddadii oo uu hoggaamiyaha dalka ahaa, isagoo ka hadlayay xafladda furitaanka xafiiska Xiriirka kubadda cagta Yurub UEFA ee Istanbul.

"Waxaan Turkiga ka gaarsiinay heer aad u sareeya marka la eego maalgashiga ciyaaraha. Waxaan furnay xarumo cusub oo ciyaareed oo ku saleysan baahida gobolladeenna. "Tirada guud ee xarumaha ciyaaraha waxaan ka kordhinay 1,575 ilaa 4,470," ayuu xusay.

Waxa uu carrabka ku adkeeyay in ay si weyn wax uga qabteen baahiyaha dalka ee dhanka kaabayaasha ciyaaraha. Isagoo xusay in UEFA ay markii ugu horreysay Turkiga ka furanayso xafiis matalaad, kadib London iyo Brussels, Erdogan wuxuu sheegay in xafiiskan ay Turkiga ka heli doonaan xiriir dheeraad ah oo ay la yeeshaan UEFA si horumarinta kubadda cagta Turkiga iyo in la qabto mashaariic wadajir ah.

Wuxuu intaa ku daray in xafiisku sidoo kale fududeyn doono isgaarsiinta iyo isku dubaridka degdega ah ee UEFA la yeelanayso ururada gobolka, isagoo yiri: "Waxaan aaminsanahay in xafiiska matalaadda uu door muhiim ah ka ciyaari doono dhacdooyinka kala duwan ee kubadda cagta ee aan martigelin doono sannadaha soo socda."

Kadib xafladda furitaanka, Erdogan ayaa la kulmay Madaxweynaha UEFA Aleksander Ceferin. Wasiirka dhallinyarada iyo ciyaaraha Turkiga Osman Askin Bak iyo lataliyaha madaxweynaha ee arrimaha dibadda iyo amniga Akif Cagatay Kilic ayaa sidoo kale goobjoog ka ahaa qaabilaadda.

Xafiiska ee Xiriirka kubadda cagta Yurub UEFA oo xoojinaya doorka Turkiga ee Yurub

Xafiiska UEFA ee Istanbul wuxuu door muhiim ah ka ciyaari doonaa isku dubaridka ciyaarta kama dambaysta ah ee UEFA Europa League ee 2026, ciyaarta kama dambaysta ah ee UEFA Conference League ee 2027, iyo Koobka Yurub ee UEFA 2032 (EURO 2032), oo ay si wadajir ah u martigelin doonaan Turkiga iyo Talyaaniga.

Madaxweyne Erdogan ayaa ka digay marti gelinta guulaha badan ee Turkiga uu ku qabtay ciyaaraha kama dambaysta ah ee UEFA sannadihii la soo dhaafay. Kuwaas waxaa ka mid ah ciyaartii taariikhiga ahayd ee 2005 UEFA Champions League Final oo dhexmartay Liverpool iyo AC Milan, oo inta badan lagu ammaano mid ka mid ah ciyaaraha kubadda cagta ee ugu xusuusta badan taariikhda, sidoo kale 2009 UEFA Cup Final, 2019 UEFA Super Cup, iyo ugu dambeyntii 2023 UEFA Champions League Final.

Madaxweynaha UEFA Aleksander Ceferin ayaa sidoo kale ka qeyb galay furitaanka xafiiska cusub ee UEFA ee Istanbul, isagoo ku tilmaamay tallaabo istiraatiiji ah oo lagu xaqiijinayo qabashada tartamo kubadda cagta oo heer sare ah oo soo socda si habsami leh.

“Iyada oo ay jiraan dhacdooyin waaweyn oo soo socda, waxaan go’aansanay inaan halkan Istanbul ka furanno xafiis si aan u dhisno joogitaan xooggan oo maxalli ah iyo in la hubiyo abaabulka habsami leh ee tartamadan qiimaha leh,” ayuu Ceferin ka yiri xafladda furitaanka.

Isagoo xusay taariikhda Turkiga ee martigelinta dhacdooyinka waaweyn ee kubadda cagta — oo ay ku jiraan ciyaarihii kama dambaysta ahaa ee UEFA Champions League sanadihii 2005 iyo 2023, 2009 UEFA Cup final, iyo 2019 UEFA Super Cup — Ceferin ayaa bogaadiyay dadaalka dalka ee heer sareynta.

“Turkiga iyo Istanbul waxay si joogto ah u qabteen dhacdooyin kubadda cagta heer caalami ah oo ay ku jiraan finalka UEFA Champions League ee 2005 iyo 2023, finalka UEFA Cup ee 2009, iyo UEFA Super Cup ee 2019,” ayuu yiri .

“Hadda oo ay soo dhow yihiin ciyaaraha kama dambaysta ah ee Europa League iyo Conference League, iyo EURO 2032 oo soo socda, Turkiga wuxuu sii muujinayaa himilo iyo dadaal sii kordhaya oo uu ku doonayo inuu noqdo mid ka mid ah martigeliyeyaasha ugu waaweyn ciyaaraha caalamka.”

"Heerka waxaa la dhigayaa meel sare. UEFA si buuxda ayaay idinku taageeraysaa safarkan. Iyada oo ay jiraan dhacdooyin waaweyn oo soo socda, waxaan go’aansanay inaan halkan Istanbul ka furno xafiis si aan u noqono joogitaan xooggan oo maxalli ah iyo in la hubiyo qabashada tartamadan qiimaha leh si habsami leh," ayuu yiri.

Ceferin ayaa muujiyay kalsoonida uu ku qabo iskaashiga u dhexeeya UEFA iyo maamulka Turkiga, isagoo yiri, “Wadajir, maaha oo kaliya inaan la kulanno filashooyinka, waxa nala ka filayo, waan ka sarmari doonnaa. Waxaan dejin doonaa heerka tartamada mustaqbalka.”

“Hadda, waxaan keenaynaa dhammaan waayo-aragnimadeena, khibradeena iyo hababka ugu wanaagsan si aan dhacdooyinkan uga dhigno kuwo runtii gaar ah,” ayuu yiri.

Waxa uu sidoo kale u mahadceliyay Erdogan, dowladda Turkiga, iyo Xiriirka Kubadda Cagta Turkiga taageerada joogtada ah. “Waxaan rajeynayaa tartamo cajiib ah. Waxaan rajeynayaa finalka EURO 2032 inuu dhex maro Turkiga iyo Talyaaniga,” ayuu yiri.