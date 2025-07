Madaxweynaha Turkiga, Recep Tayyip Erdoğan, ayaa markale ku celiyay taageerada uu u hayo dhiggiisa Suuriya, isagoo ballan-qaaday inuusan "banneyn doonin garabka al Sharaa", wuxuuna diiday kala qaybinta Suuriya, isagoo soo kabashada dalkaas dagaalku aafeeyay ku tilmaamay mid u dan ah Turkiga.

Isagoo la hadlayay suxufiyiinta xilli uu ka soo laabtay booqasho uu ku tagay Jamhuuriyadda Turkiga ee Waqooyiga Qubrus (TRNC) Axaddii, ayuu Madaxweyne Erdoğan sheegay in soo kabashada Suuriya ay dan weyn ugu jirto Turkiga.

"Xilli ay xitaa daneeyayaal aan la filayn ay isugu imaanayaan Suuriya, waa muhiim in adduunka loo sharxo in Israa'iil ay carqaladaynayso dadaallada lagu soo celinayo xasiloonida," ayuu Erdoğan u sheegay suxufiyiinta xilli uu Axaddii ka soo laabtay Jamhuuriyadda Turkiga ee Waqooyiga Qubrus (TRNC).

Ankara waxay taageertay dawladda ku-meel-gaarka ah ee Suuriya oo uu hoggaamiyo Madaxweyne Axmed al Sharaa, kaasoo xilka la wareegay kaddib ridistii taliskii Bashaar al Asad bishii Diseembar 2024.

Marka la eego xabbad-joojinta magaalada Suweyda ee Suuriya, oo dhowaan ay ka dhaceen dagaallo u dhexeeya qabaa'ilka Badwiyiinta iyo dadka laga tirada badan yahay ee Druze-ka oo ay la safan tahay Israa'iil, Erdoğan wuxuu sheegay in dhiggiisa Suuriya uu ilaaliyay mowqif adag, iyadoo aan ilaa hadda la arkin calaamado tanaasul ah.

"Israa'iil xasilooni kama rabto gobolka. Waxay aaminsan tahay in Suuriya oo midaysan aysan dani ugu jirin waxayna sii waddaa daandaansiga noocaas ah," ayuu raaciyay.

Isagoo ka hadlaya arrinta Qubrus, Madaxweynaha Jamhuuriyadda Turkiga, Recep Tayyip Erdoğan, wuxuu sheegay inuusan qorsheyneyn inuu booqdo Qubrusta Koonfureed, isagoo ku nuuxnuuxsaday, "Sida aysan u aqoonsanayn Jamhuuriyadda Turkiga ee Qubrusta Waqooyi (TRNC) dowlad ahaan, annaguna uma aqoonsanin Qubrusta Koonfureed dowlad ahaan."

Wuxuu ku celiyay in furaha lagu xallinayo muranka Qubrus uu ku jiro xal laba dowladood ah, oo aan "wax tanaasul ah" laga samaynayn mowqifkan.

Marka la eego dagaalka xasuuqa ah ee Israa'iil ay ka waddo Qaza, Erdoğan wuxuu sheegay inuu aaminsan yahay in dadka reer Qaza aysan is dhiibi doonin, isagoo ku nuuxnuuxsaday in "Israa'iil ay u caroonayso sida bahal waalan, oo ay isku baabi'in doonto caradan."