Hawlgalka Taageerada Qaramada Midoobay ee Liibiya (UNSMIL) ayaa ku dhawaaqay samaynta "guddiga xabbad-joojinta" ah iyadoo lala kaashanayo Golaha Madaxtooyada Liibiya ka dib isku dhacyo hubeysnaa oo dhowaan ka dhacay caasimadda Tripoli.

Bayaan ay soo saartay Axaddii, UNSMIL waxay ku sheegtay in xabbad joojintii la gaaray 14-kii May ay weli tahay mid jilicsan, iyadoo ku nuuxnuuxsatay in guddigu uu diiradda saari doono sii joogtaynta iyo kor u qaadidda ilaalinta rayidka.

Guddigan oo uu guddoominayo taliyaha guud ee ciidamada qaranka Liibiya, Maxamed Al-Haddad, ayaa yeeshay kulankoodii ugu horreeyay.

Sida ku cad bayaan ka soo baxay golaha madaxtooyada, madaxa golaha, Mohamed al-Menfi, ayaa la kulmay Hanna Tetteh, oo ah ergeyga gaarka ee Xoghayaha Guud ee Qaramada Midoobay u qaabilsan Liibiya ahna madaxa UNSMIL, Haddad iyo taliyayaasha ciidamada gaarka ah ee Liibiya, si ay u qiimeeyaan xaaladihii ugu dambeeyay ee Tripoli.

Isku dhacyadu ayaa Isniintii la soo dhaafay ka dhacay Tripoli ka dib geeridii Abdel Ghani al-Kikli, oo madax ka ahaa Agabyada Taageerada Xasilloonida.

‘Guusha ciidanka iyo booliska’

Wax yar ka dib dhimashadii al-Kikli, dawladda ayaa ku dhawaaqday in guutada 444-aad, ee hoos timaadda Wasaaradda Difaaca, ay la wareegeen Xarunta Taageerada Xasilloonida ee xaafadda Abu Salim ee Tripoli, isla markaana la wareegeen deegaanka.

Bayaan oo uu soo saaray todobaadkii hore, ayuu Ra’iisul Wasaaraha Liibiya Abdul Hamid Dbeibeh ayaa ugu hambalyeeyay xubnaha ciidamada iyo booliiska guushooda ku aaddan soo celinta awoodda dowladda ee dhacdooyinkii ka dhacay caasimadda.

Isku dhacyadu ayaa bilaabmeen saqdii dhexe ee 14-kii bishan May, kaasoo u dhaxeeyay Rada, oo loo tixgeliyo mid ka mid ah kooxaha ugu awoodda badan ee caasimadda iyo ciidamada dowladda, waxaana la arkayay qiiq ka soo baxayay dhismayaasha ku yaalla qeybo ka mid ah Tripoli.

Wasaaradda Gaashaandhigga ayaa isla maalintaas ku dhawaaqday in xabbad joojin laga dhaqan geliyay dhammaan goobaha dagaalka ee Tripoli iyadoo taasoo qayb ka ah dadaallada lagu ilaalinayo rayidka.

Sarkaal ka tirsan arrimaha caafimaadka ee dowladda hoose ee Tripoli, Mohammed Abdel Wahab, ayaa ku dhawaaqay in lix qof ay ku dhinteen 70 kalena ay ku dhaawacmeen iska dhacyada.