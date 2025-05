Madaxweynaha Turkiga, Recep Tayyip Erdogan, ayaa markale muujiyay muhiimada ay leedahay iskaashiga Ankara iyo Moscow, isagoo ku tilmaamay mid laf-dhabar u ah xal u helidda arrimaha gobolka, gaar ahaan arrimaha Suuriya, Badda Madow, iyo dagaalka u dhexeeya Ruushka iyo Ukraine.

Wuxuu hadalkan ka jeediyay intii uu khadka taleefanka kula hadlayay Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin, iyadoo warbixin rasmi ah oo ka soo baxday Agaasinka warfaafinta ee Turkiga lagu xaqiijiyay in wada-hadalku uu ku saabsanaa xiriirka laba geesoodka ah, iyo sidoo kale arrimo muhiim ah oo goboleed iyo caalami ah.

Dagaalka Ruushka iyo Ukraine: Turkiga oo diyaar u ah dhexdheexaadinta

Erdogan wuxuu sheegay in Turkiga uu si dhow ula socdo dadaallada lagu doonaayo in lagu soo afjarayo dagaalka u dhexeeya Ruushka iyo Ukraine, isla markaana diyaar u yahay in uu fududeeyo wada-hadallo nabadeed, oo ay ku jirto martigelin rasmi ah, si loo gaaro xal nabadeed oo sharaf iyo waara leh.

Wuxuu intaa ku daray in Badda Madow aysan noqon karin goob colaadeed, isagoo xusay in Turkiga uu sii wadi doono kaalintiisa muhiimka ah ee ku aaddan ilaalinta badbaadada maraakiibta ganacsiga, taasoo qayb ka ah horumarinta geeddi-socodka nabadda gobolka.

Suuriya: Midnimo dhuleed, cunaqabateyn la’aan iyo la dagaallanka argagixisada

Marka la eego arrimaha Suuriya, Madaxweyne Erdogan wuxuu carabka ku adkeeyay sida Turkiga ay uga go’an tahay la shaqeynta Ruushka si loo ilaaliyo midnimada dhuleed ee Suuriya, loona gaaro nabad waarta iyo xasillooni.

Waxa uu sheegay in iskaashiga Ankara iyo Moscow uu muhiim u yahay in laga hortago dadaallada lagu hurinayo kala qeybsanaanta diimeed ee Suuriya. Wuxuu sidoo kale ku booriyay in la qaado dhammaan cunaqabateynta lagu soo rogay Suuriya, si loo suurtageliyo is-dhexgal qaran oo dhameystiran.

Erdogan wuxuu caddeeyay in kheyraadka dabiiciga ah ee Suuriya ay tahay in ay hoos yimaadaan dowladda dhexe ee Suuriya, isagoo sidoo kale muujiyay taageerada Turkiga ee ku aaddan in Xoogagga Dimuqraadiga Suuriya (SDF) lagu dhex daro hay’adaha rasmiga ah ee dowliga ah.

Ka hortagga argagixisada iyo dhismaha xasillooni waarta

Madaxweynaha Turkiga wuxuu iftiimiyay muhiimadda ay leedahay in Suuriya aysan mar dambe noqon “gabaad nabdoon” oo ay saldhig ka dhigtaan kooxaha argagixisada, isagoo xusay in arrintani ay halis ku tahay amniga gobolka oo dhan.

Dhanka kale, 11-kii Maarso 2024, Madaxtooyada Suuriya ayaa shaacisay saxiixa heshiis rasmi ah oo lagu dhexgelinayo SDF gudaha hay’adaha Jamhuuriyadda Carabta ee Suuriya, tallaabadan oo lagu tilmaamay mid xoojinaysa midnimada qaranka iyo diidmada wax kasta oo keeni kara kala qeybsanaan gudaha ee dalka.