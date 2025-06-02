土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安在致巴库能源周的一封信中表示，土耳其与阿塞拜疆之间的能源合作不仅惠及两国，还加强了整个地区和欧洲的能源安全。

埃尔多安在周一的信中指出，近期全球地缘政治的发展再次凸显了土耳其与阿塞拜疆在能源安全领域合作的重要性。这封信由土耳其能源和自然资源部长阿尔帕斯兰·拜拉克塔尔在阿塞拜疆首都巴库举行的巴库能源周上宣读。

埃尔多安补充道，这种合作通过关键的基础设施项目得以体现，例如巴库-第比利斯-杰伊汉管道、南高加索管道（也称为巴库-第比利斯-埃尔祖鲁姆管道）以及跨安纳托利亚天然气管道（TANAP）。这些项目不仅造福于土耳其和阿塞拜疆，还持续增强了地区和欧洲的能源安全。

土耳其总统表示，今年三月启用的厄德尔-纳希切万管道是两国长期成功能源合作的最新例证。

“该管道的投入使用不仅加强了纳希切万地区的能源供应安全，也让我们更加团结和强大，”他说。

战略项目

埃尔多安补充说，增加土耳其与阿塞拜疆之间的电力连接是另一个具有战略意义的项目。

他指出，土耳其与纳希切万以及土耳其与格鲁吉亚之间的互联能力也需要进一步提升。他表示：“我们已经签署了一份关于绿色电力传输和贸易合作的谅解备忘录，以建立土耳其、阿塞拜疆、格鲁吉亚和保加利亚之间的新电力互联线路。”

“我们希望尽快完成这一项目，这将成为保障地区能源安全和繁荣的又一历史性举措，”他补充道。

埃尔多安表示，两国在天然气领域还有巨大的合作潜力。

“阿塞拜疆长期以来为土耳其和欧洲供应了大量天然气，在全球能源市场中扮演着战略角色，尤其是在当前形势下，这一角色尤为重要，”他解释道。

“在未来，我们有一个重要的机会，通过阿塞拜疆和土耳其出口土库曼天然气，以实现各方的共同利益，”他说。“这一项目将有助于多样化供应路线，并为地区繁荣作出贡献。”