为什么有些护照比其他护照更有效？

尽管每天都有数百万人携带护照跨越国境，但有些护照为持有者提供了更大的旅行自由。那么，造成这种差异的原因是什么呢？

Henley & Partners 和 Arton Capital 发布的护照指数根据可免签证旅行的国家数量来衡量护照的实力。新加坡和日本等国家的护照可以免签证入境 190 多个国家，但阿富汗、叙利亚和巴基斯坦等国家的护照出行限制较多。

Henley & Partners 代表 Burak Demirel 表示，该指数数据来自国际航空运输协会 (IATA)，并得到多种来源的支持。

影响护照实力的因素包括经济稳定性、双边贸易量、人口规模和签证违规统计数据。

移民专家乌尔·阿通达尔表示，国内生产总值较高的国家的护照更有实力，因为来自这些国家的不必要移民的风险较低。

一些国家申根签证申请的高拒签率表明存在基于身份和文化的歧视性政策。

政治不稳定和内部冲突也会对护照效力产生负面影响。

但护照排名的逻辑并不总是一致的。例如，巴基斯坦的各项指标虽然优于一些国家，但其护照可免签进入的国家却较少。这是由于与邻国的关系和区域协议。

外交和贸易协定对护照实力有显著影响。阿拉伯联合酋长国等通过国际关系增加免签证旅行机会的国家的护照排名正在上升。

现代护照的起源可以追溯到第一次世界大战。战时安全问题导致旅行限制增加。

尽管如今由于生物识别安全和数字数据库的存在，改变一个人的身份变得更加困难，但地缘政治因素仍然决定着旅行自由。

来自冲突地区的难民受到不同的待遇。对乌克兰难民表现出的友好态度体现了文化接近性、种族和宗教等因素的作用。

欧洲极右翼政党的崛起和反移民情绪的增强导致签证拒签率上升。

护照对个人的全球流动性和生活机会有重大影响。地缘政治、经济和社会因素形成了一个决定护照实力的复杂方程式。