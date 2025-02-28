1714 年制造的斯特拉迪瓦里小提琴在拍卖会上以 1130 万美元的价格售出

安东尼奥·斯特拉迪瓦里于1714年制作的一把名为“斯特拉迪瓦里”的小提琴在纽约拍卖会上拍出了创纪录价格。据称，所得收入将作为奖学金提供给新英格兰音乐学院的学生。

由著名小提琴大师安东尼奥·斯特拉迪瓦里于1714年制作的“约阿希姆·斯特拉迪瓦里”小提琴在纽约拍卖会上以1130万美元的价格成交。预计这把小提琴在苏富比拍卖会上的拍卖价将在 1200 万至 1800 万美元之间，但这一数字并未达到预期。

“约阿希姆·斯特拉迪瓦里小提琴”是在斯特拉迪瓦里所谓的“黄金时期”制作的，当时他的工艺和音响能力正处于巅峰。另一个增加小提琴价值的因素是，人们相信著名作曲家约翰内斯·勃拉姆斯在创作“D大调小提琴协奏曲”时受到了这把小提琴的启发。这把小提琴也在1879年协奏曲的首演中使用过。

苏富比主席玛丽-克劳迪娅·希门尼斯 (Mari-Claudia Jimenez) 表示：“这把非凡的小提琴代表了工艺的巅峰和古典音乐的历史。它独特的声音和故事继续让收藏家和音乐家着迷。”希门尼斯强调说：“约阿希姆·斯特拉迪瓦里小提琴引起了全球的关注，并创下了乐器史上最高的拍卖价之一。”

此次拍卖的起拍价为800万美元，很快就达到了1000万美元。当拍卖师 Phyllis Kao 提出 1050 万美元的出价时，现场一片寂静。在最终出价1000万美元后，拍卖结束。最终价格包括拍卖行费用。

该小提琴以著名小提琴演奏家匈牙利人约瑟夫·约阿希姆和中国小提琴演奏家马思宏的名字命名。马思宏去世后，他的继承人将这把小提琴捐赠给了波士顿的新英格兰音乐学院。音乐学院利用所得收入为学生提供奖学金。

新英格兰音乐学院院长安德里亚·卡林表示：“这次拍卖将对未来的学生产生变革性的影响，并将创建新英格兰音乐学院最大的单一奖学金基金。”他说：“约阿希姆·斯特拉迪瓦里小提琴大师是我们学院的荣幸，我们期待看到他的传奇在世界舞台上继续传承。”