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斯特拉迪瓦里小提琴以 1130 万美元被拍卖
1714 年制造的斯特拉迪瓦里小提琴在拍卖会上以 1130 万美元的价格售出
斯特拉迪瓦里小提琴以 1130 万美元被拍卖
斯特拉迪瓦里斯拍卖会 / AP
2025年2月28日

1714 年制造的斯特拉迪瓦里小提琴在拍卖会上以 1130 万美元的价格售出

安东尼奥·斯特拉迪瓦里于1714年制作的一把名为斯特拉迪瓦里的小提琴在纽约拍卖会上拍出了创纪录价格。据称，所得收入将作为奖学金提供给新英格兰音乐学院的学生。

 由著名小提琴大师安东尼奥·斯特拉迪瓦里于1714年制作的约阿希姆·斯特拉迪瓦里小提琴在纽约拍卖会上以1130万美元的价格成交。预计这把小提琴在苏富比拍卖会上的拍卖价将在 1200 万至 1800 万美元之间，但这一数字并未达到预期。

约阿希姆·斯特拉迪瓦里小提琴是在斯特拉迪瓦里所谓的黄金时期制作的，当时他的工艺和音响能力正处于巅峰。另一个增加小提琴价值的因素是，人们相信著名作曲家约翰内斯·勃拉姆斯在创作“D大调小提琴协奏曲时受到了这把小提琴的启发。这把小提琴也在1879年协奏曲的首演中使用过。

苏富比主席玛丽-克劳迪娅·希门尼斯 (Mari-Claudia Jimenez) 表示：这把非凡的小提琴代表了工艺的巅峰和古典音乐的历史。它独特的声音和故事继续让收藏家和音乐家着迷。希门尼斯强调说：约阿希姆·斯特拉迪瓦里小提琴引起了全球的关注，并创下了乐器史上最高的拍卖价之一。

此次拍卖的起拍价为800万美元，很快就达到了1000万美元。当拍卖师 Phyllis Kao 提出 1050 万美元的出价时，现场一片寂静。在最终出价1000万美元后，拍卖结束。最终价格包括拍卖行费用。

该小提琴以著名小提琴演奏家匈牙利人约瑟夫·约阿希姆和中国小提琴演奏家马思宏的名字命名。马思宏去世后，他的继承人将这把小提琴捐赠给了波士顿的新英格兰音乐学院。音乐学院利用所得收入为学生提供奖学金。

新英格兰音乐学院院长安德里亚·卡林表示：这次拍卖将对未来的学生产生变革性的影响，并将创建新英格兰音乐学院最大的单一奖学金基金。他说：约阿希姆·斯特拉迪瓦里小提琴大师是我们学院的荣幸，我们期待看到他的传奇在世界舞台上继续传承。

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