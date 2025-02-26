土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安对美国总统特朗普提出通过谈判结束乌克兰战争的倡议表示欢迎。埃尔多安在周一于安卡拉举行的内阁会议后表示，土耳其愿意支持所有旨在实现持久和平的努力。他指出，土耳其近年来一直主张通过谈判桌解决问题。

埃尔多安补充说，俄罗斯与乌克兰冲突的平等且持久的和平只能在所有相关方参与的情况下得以实现。他回顾道，迄今为止，除了在伊斯坦布尔举行的谈判外，俄罗斯基本上被排除在外，这使得所有努力都未能取得成果。他强调：“因此在当前的谈判中，如果要取得任何成果，那么乌克兰也必须参与。”

“战争中没有赢家，和平中没有输家，”土耳其总统说道。他提到，因此在乌克兰战争初期，土耳其曾组织基辅和莫斯科之间的直接谈判，而那时“几乎所有人都在火上浇油”。他指的是2022年春季在伊斯坦布尔进行的和平努力。专家认为，西方对乌克兰的影响是当时谈判失败的主要原因之一。

埃尔多安强调，得益于土耳其与俄罗斯和乌克兰的友好关系，黑海粮食协议得以达成。通过这一协议，33000吨乌克兰粮食通过土耳其海峡运往世界市场，从而避免了一场全球粮食危机。

上周，埃尔多安会见了乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基，并于周一接待了俄罗斯外长谢尔盖·拉夫罗夫。此外，埃尔多安在周日向乌克兰克里米亚平台发送了一段视频信息，再次提议土耳其作为谈判的东道主。