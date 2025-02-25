在接受TRT World独家采访时，土耳其外长哈坎·菲丹强调，欧洲面临的生存性挑战——从乌克兰战争到中东冲突，再加上美国可能的战略收缩——迫使欧洲重新发现土耳其这一关键盟友的重要性。

“我们的欧洲朋友正在重新认识土耳其的价值，”菲丹在慕尼黑安全会议期间接受TRT World‘一对一’采访时表示。

菲丹解释说，自特朗普上任以来，他一直在质疑国际体系本身，认为美国付出的比得到的更多。这种立场在全球范围内引发了震动，并导致与欧洲的关系出现裂痕。

随着欧洲国家在乌克兰战争和中东动荡等持续危机中愈发意识到自身的战略脆弱性，他们希望这种裂痕是暂时的，但在应对不断变化的动态时仍保持谨慎，菲丹说道。

“这是对全世界的一个警钟，”他强调，指出不断变化的地缘政治格局要求各国重新思考传统联盟并适应新的权力动态。“他们看到土耳其是一个可靠而强大的伙伴，”菲丹补充道。

他指出，在埃尔多安总统的领导下，土耳其克服了基础设施和上层建筑的挑战，强化了国防和贸易工业基础——而这一切都没有从欧盟获得数千亿资金支持。

乌克兰战争

慕尼黑安全会议的一个核心议题是乌克兰战争。菲丹指出，双方现在都强调需要停火，这是一大进展。“我知道一些非常感兴趣的参与者，他们过去从不愿意听到‘停火’这个词，”他告诉TRT World。

菲丹重申，土耳其随时准备以任何必要方式为乌克兰的和平与重建作出贡献。“但首先，我们需要实现停火，并制定一个可行的、长期的和平计划，”他强调。

菲丹指出，美国和欧洲现在已经联合起来努力制定和平计划，但他也表示，这是一项困难的任务，面临着“巨大的挑战”。

在谈到欧洲在和平进程中的有限角色时，菲丹认为欧洲各方理应在谈判桌上占有一席之地，同时强调土耳其也有权参与谈判——而且安卡拉能够比许多其他参与者贡献更多。

“这发生在我们的近邻……而且我们与双方都有密切联系，”菲丹指出。

在谈到乌克兰领土完整可能作出的让步时，菲丹承认存在“痛苦选择”的可能性。

“在一个理想的世界里，我们希望看到乌克兰的领土完整得以维护。但这是战争时期，”他说，并补充道，只有时间才能揭示美国的调解是否足以促使俄罗斯和乌克兰达成妥协。

叙利亚与反恐

在“一对一”采访中，菲丹进一步强调了土耳其对PKK恐怖组织在叙利亚广泛存在的担忧，而新政府也优先打击武装组织。

“我认为很多人并不了解这样一个事实：PKK占据了整个叙利亚三分之一的土地，并控制着一些非常重要的能源资源，而这些资源是叙利亚其他人口急需的，”他强调。

菲丹将PKK描述为不仅对土耳其构成生存威胁，也对叙利亚、伊拉克和伊朗的库尔德人构成威胁。他表示：“在任何一个国家，我们都不能允许有不由中央政府控制的武装组织存在。”

他还强调了地区在主导打击恐怖主义中的重要性，包括可能的“达伊沙”（Daesh）死灰复燃，并警告说外国干预往往会导致进一步的复杂局面。

“现在是时候结束‘达伊沙’和PKK的恐怖活动了，”菲丹说，并呼吁共同努力“清除这一病毒”。

加沙战争

在谈到巴勒斯坦加沙的人道主义危机时，菲丹表示，随着停火的进行，终于“看到了未来的一线希望”。然而，他对其可持续性表示怀疑。

“所有迹象都不幸表明，（以色列总理本雅明）内塔尼亚胡无意继续停火，”他说，并警告称，一旦所有人质被释放，特拉维夫可能会恢复战争。

菲丹呼吁特朗普政府承担责任，向以色列施压，阻止其进一步升级冲突，并表示“应由特朗普及其政府来防止另一场种族灭绝或其他反人类罪行的发生”。

否则，特朗普在竞选中关于停止外国战争和减少生命损失的承诺“将付诸东流，”他补充道。