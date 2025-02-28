“如果安妮·弗兰克还活着，她会写下关于加沙种族灭绝的故事”

支持巴勒斯坦的活动人士正在通过艺术批评西方对加沙人道主义危机的双重标准。

尽管德国对亲巴勒斯坦活动进行镇压，但停火协议签署后，柏林仍有数千人举行“胜利游行”。

法兰克福举办的一场展览通过巴勒斯坦记者拍摄的照片揭示了加沙战争的恐怖。

在马哈茂德·阿布·哈姆达拍摄的照片中，一名小女孩在加沙努塞拉特难民营的废墟中揉面包。

该展览由PALI Think Hub 组织，在欧洲多地展出，引起人们对加沙人道主义危机的关注。展览的目的是让人们感受并了解加沙的现实。

PALI Think Hub 创始人艾玛·罗表示，安妮·弗兰克的故事反映了加沙的苦难，如果安妮·弗兰克还活着，她一定会写下关于加沙种族灭绝的故事。艾玛·罗批评西方在巴勒斯坦问题上的虚伪，强调选择性地执行人权原则有损于信誉。

艾玛·罗还批评美国对以色列的军事支持，认为各国政府应该停止资助暴力行为。

她说，以色列在巴勒斯坦的行为是一个全球性问题，每个人都应承担责任。

通过艺术和宣传，支持巴勒斯坦的活动人士正在挑战西方在加沙危机中的选择性道德，并呼吁国际社会采取行动。