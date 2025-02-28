文化
3分钟阅读
马尔丁亚述集市经修复后重新开放
拥有 400 年历史的马尔丁亚述集市经过全面修复后重新开放。 “街道修复项目”范围内开展的工作对于保护该地区的历史和文化遗产具有重要意义。
马尔丁亚述集市经修复后重新开放
亚述商场 / User Upload
2025年2月28日

亚述集市一直是该地区商业和社交生活的心脏，经过细致的修复工作，恢复了其原貌。在项目中，约600米长的历史集市区域进行了修复。62家商店的修复工作完成，8座混凝土建筑被拆除。在登记商店中，基础设施、照明和隔热进行了改进。此外，集市上方的15座未登记的住宅也进行了修复工作。

文化遗产得到保护

修复项目的目的不仅在于实现物质上的更新，也在于重振该地区数百年历史的贸易和社区文化。在开幕式上，马尔丁省省长图恩卡伊·阿科尤恩在讲话中强调，该项目对保护该地区文化遗产具有重大意义。阿科尤恩省长表示：“我们的文化遗产不仅限于历史建筑，还包括我们的团结、合作和社区意识。”

对地区的经济贡献

修复项目预计将为该地区带来经济贡献。该项目旨在通过提升地区的旅游潜力，吸引更多的游客。此外，随着集市的重启，预计该地区的商业也将复苏。

官员声明

凯马克阿姆穆罕默德·埃内斯·伊佩克表示，亚述集市位于该地区贸易和社会生活的核心地带，并指出通过修复，该集市的历史身份得到了保护。伊佩克说：“我们的项目在使这个独特区域符合现代需求的同时，也成功地保护了其历史身份。”

400年的亚述集市修复被视为保护马尔丁历史和文化遗产的重要一步。该项目预计将为该地区带来文化和经济方面的重要贡献。

探索
马尔丁亚述集市经修复后重新开放
马尔丁亚述集市经修复后重新开放
如果安妮·弗兰克还活着，她会写下关于加沙种族灭绝的故事
如果安妮·弗兰克还活着，她会写下关于加沙种族灭绝的故事
土耳其的“书籍医院”：稀有手稿一页一页地重获新生
土耳其的“书籍医院”：稀有手稿一页一页地重获新生
埃尔多安：土耳其以色列和黎巴嫩停火表示满意
埃尔多安：土耳其以色列和黎巴嫩停火表示满意
土耳其艺术家用艺术振兴桑给巴尔的蓝色经济
土耳其艺术家用艺术振兴桑给巴尔的蓝色经济
伊玛目加扎利陵墓面临倒塌
伊玛目加扎利陵墓面临倒塌
为什么有些护照比其他护照更有效？
为什么有些护照比其他护照更有效？
爱是什么？取决于你所说的语言！
爱是什么？取决于你所说的语言！
斯特拉迪瓦里小提琴以 1130 万美元被拍卖
斯特拉迪瓦里小提琴以 1130 万美元被拍卖
土耳其电视剧如何塑造其在全球的形象
土耳其电视剧如何塑造其在全球的形象
埃尔多安：土耳其是欧盟和乌克兰战争结束的关键
埃尔多安：土耳其是欧盟和乌克兰战争结束的关键
乌克兰战争:埃尔多安对特朗普的和平倡议表示欢迎
乌克兰战争:埃尔多安对特朗普的和平倡议表示欢迎
哈坎·菲丹：欧洲正在重新发现土耳其的优势，这是在全球危机中的一个趋势
哈坎·菲丹：欧洲正在重新发现土耳其的优势，这是在全球危机中的一个趋势
2025年土耳其的阿尔泰坦克将进入国家库存
2025年土耳其的阿尔泰坦克将进入国家库存
土耳其海军工业:在水域中掀起新浪潮
土耳其海军工业:在水域中掀起新浪潮
抢先了解 TRT Global。分享您的反馈！
Contact us