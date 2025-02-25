土耳其首款本地生产的主战坦克“阿尔泰”（Altay），由BMC公司制造，计划于2025年正式列装土耳其军队。

土耳其国防工业局（SSB）局长哈鲁克·戈尔贡（Haluk Gorgun）周一宣布，目前坦克的装甲车辆建造工作以及发动机和动力传输系统的生产正在快速推进。

他表示：“今年，我们将如承诺的那样向我们英勇的军队交付首批量产坦克。根据目前的计划，我们将在8月开放生产设施，并启动所有装甲车辆的生产流程。”

根据计划，SSB将在2025年交付三辆“阿尔泰”坦克，并在T1配置下交付85辆坦克：明年交付11辆，后年交付41辆，再下一年交付30辆。到2028年，总交付量预计将达到165辆。

戈尔贡还表示，土耳其在陆地车辆领域已达到国际认可的水平，目前已向约50个国家交付了超过4500辆装甲车辆。

他补充道：“我们将继续努力提高本地化和国产化的比例。”

FNSS公司交付PARS ALPHA

土耳其国防工业的新一代PARS ALPHA 8×8和6×6装甲车辆也将首次列装土耳其武装部队。

根据FNSS公司的声明，该公司与SSB于周一签署了“下一代车辆项目”合同。

在合同的第一阶段，FNSS将交付PARS ALPHA 8×8反装甲小队和装甲回收车版本，以及配备四种不同任务设备的PARS ALPHA 6×6指挥所版本。

PARS ALPHA是FNSS公司基于其35年的经验和成就开发的第五代车辆，属于PARS产品家族。

该车辆通过其创新的全轮驱动、车身高度控制和全轴转向系统，能够在各种地形和天气条件下提供先进的机动性。

其高载重能力使车辆能够轻松集成不同系统，而8×8配置非常适合现代军事物流需求。