在英语中，“love”可以在土耳其语中翻译为“sevgi”，在匈牙利语中为“szerelem”——但这一概念对这三种语言的使用者来说，是否具有相同的意义呢？为了回答这个问题，研究人员分析了从拥有数百万使用者的大型语言到只有数千使用者的小型语言，共约2500种语言的数据。

有时，用来描述情感的词汇是如此独特，以至于似乎只属于特定的文化。例如，德语中的“Sehnsucht”一词表达的是对另一种生活的强烈渴望，而英语中并没有完全对应的词。同样，在巴布亚新几内亚的拜宁族（Baining）中，他们用“awumbuk”一词来描述主人在客人离开后感受到的空虚感，而这一概念在其他语言中也没有直接的对应词。

然而，世界各地的语言中还有许多其他被命名的情感状态，这促使科学家们思考这些词语的含义究竟有多相近。为了探讨这一问题，研究团队研究了“配对”词语，即一个词具有多个含义，而这些不同的含义在该语言的使用者看来是概念上相似的情况。

例如，英语中的“funny”既可以表示“有趣的”，也可以表示“奇怪的”，因为人们常常在怪异的事物中发现幽默。俄语中的“ruka”既可以指“手”，也可以指“胳膊”；日语中的“ki”既可以表示“树”，也可以表示“木材”；法语中的“femme”既可以指“女性”，也可以指“妻子”。

研究人员构建了这些配对情感概念的网络，并在不同语言和语言家族之间进行了比较。研究结果表明，尽管某些词在翻译词典中被视为等价的对应词，但它们的细微差别却可能存在显著不同。

例如，在南岛语系（Austronesian）语言中，“惊讶”这一概念与“恐惧”密切相关，而在东南亚和南中国地区的侗台语系（Tai-Kadai）语言中，“惊讶”则更多地与“希望”和“渴望”联系在一起。

“焦虑”这一概念在印欧语系（Indo-European）中与“愤怒”密切相关，而在南亚语系（Austroasiatic）中则更多地与“悲伤”和“后悔”联系在一起。同样，“自豪”这一情感概念在不同文化中可能被视为正面或负面的情绪。

基本情感的生物学基础

北卡罗来纳大学教堂山分校（UNC-Chapel Hill）的心理学与神经科学副教授、《研究论文》的资深作者克里斯汀·林奎斯特（Kristen Lindquist）表示：“不同语言家族对情感的理解方式似乎并不相同，而在如此大规模的研究中发现这一点，确实是一个重要的发现。”

研究分析发现，具有相似情感配对的语言家族在地理上往往彼此接近，这表明这种差异可能与贸易、征服和迁徙模式有关。

尽管如此，研究也发现了一些普遍规律：所有语言都会根据情感体验是令人愉快还是不愉快，以及是否涉及高或低唤醒水平（即情绪强度）来区分不同的情感状态。

只有少数语言将低唤醒水平的情绪——“悲伤”——与高唤醒水平的情绪——“愤怒”——视为等同。 同样，只有少数语言认为愉悦的情感“幸福”与不愉悦的情感“后悔”相似。

这支持了这样一种观点，即某些基本情感在哺乳动物的大脑中具有生物学上的固有基础。 人类在数千年的进化过程中，在这些基本情感之上叠加了新的体验，并为其命名。

北卡罗来纳大学教堂山分校（UNC-Chapel Hill）的博士生、论文第一作者约书亚·杰克逊（Joshua Jackson）表示：“情感确实有一些基本的构成要素，但人类在各自的文化中，用数千年的时间不断发展和塑造这些情感。”他说：“我们命名情感的方式，以及表达情感的方式，都是这一过程的重要组成部分。这也是为什么今天我们在情感表达方式上会有如此巨大的多样性。”