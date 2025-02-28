专家们正在精心修复保存了几个世纪的珍贵手稿，让这些无价的作品重现生机。

位于18世纪的历史建筑拉米图书馆（Rami Kütüphanesi），过去曾用作军事兵营，2023年正式开馆。图书馆内设有名为 “Şifahane”的修复中心，隶属于土耳其手稿作品机构（Türkiye Yazma Eserler Kurumu）。

被称为“书籍医院”的修复中心中，正在修复用 奥斯曼土耳其语、阿拉伯语、波斯语、希伯来语和俄语 等不同语言书写的数千年珍贵手稿。此外，还接受来自 黎巴嫩 等国家的作品进行修复。

修复中心负责人 尼尔·拜达尔博士（Dr. Nil Baydar） 在接受 TRT World 国际频道采访时表示，修复工作类似于外科手术，强调“手稿的健康是最重要的因素。我们在不损害作品的情况下，按照国际标准进行修复。”

专家们还在修复一些稀有的早期 《古兰经》 手稿，以及著名法学家 艾哈迈德·本·汉贝尔（Ahmed bin Hanbel） 于1069年编写的《el-İlel ve Ma’rifetü’r-Ricâl》一书。该书是世界上已知的唯一一份，现存于苏莱曼尼耶图书馆（Süleymaniye Kütüphanesi）。

书籍修复过程

在修复中心（Şifâhâne）的专家们向TRT World国际频道介绍了每一页修复的详细过程，并表示修复和保护工作是一项艰巨的任务。

修复过程始于对作品的详细记录。专家们会研究作品使用的材料和制作技术。随后，作品会被清除由于湿气、霉菌、昆虫以及自然老化等因素造成的损害。

每一页都经过清洁，去除灰尘、污垢和污渍后，专家们会用天然粘合剂修补小的裂缝。损坏的部分会用适当厚度的手工日本纸修补，并加压处理。修复后的页面会按书籍形式重新组装起来。这个过程有时需要数月的时间。

专家 梅布鲁尔·伊佩克·尤克塞尔（Mebrure İpek Yüksel） 表示，修复过程始于“最重要的阶段”——记录阶段，在这一阶段，他们了解了书写所使用的材料和技术。

修复中心（Şifahane） 被认为是欧洲最先进的修复中心之一。由化学工程师、化学家和生物学家组成的80人专家团队，运用最新技术进行工作。

尼尔·拜达尔博士（Dr. Nil Baydar） 强调，土耳其的专业修复工作始于2012年，随着科技的进步，这一领域的资源也得到了发展。

拉米图书馆的修复中心（Şifahane） 正在不懈努力，将承载历史印记的珍贵作品传承给未来的世代。在专家们的辛勤工作下，埋藏了几个世纪的信息重新焕发了生机。