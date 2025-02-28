埃尔多安总统：我们对黎巴嫩停火协议感到满意

雷杰普-塔伊普-埃尔多安总统说："我们对以色列和黎巴嫩之间今天上午生效的停火协议感到满意。我们期待所有各方，尤其是以色列，不折不扣地履行自己的责任，以保持当地的安宁。

土耳其总统兼 AK 党主席埃尔多安在该党的 议会小组会议上发表讲话，并指出以下几点；

“正如你们密切关注的那样，世界正经历着即将发生新的剧变的痛苦。同样，我们的地区也在南北战争、冲突、屠杀和暴行的漩涡中燃烧。在这样的环境下，作为人民联盟，我们面临着历史性的责任。我们正在努力维护土耳其的政治和经济稳定，加强其社会和平，并朝着我们的目标前进。

“我们以拥抱社会的政治服务"。

事实上，摆在我们面前的这幅图景太重要了，不能仅限于正义与发展党和共和联盟。无论政治立场如何，每一个对国家和民族有责任感的人都应该支持这场斗争并为之做出贡献，至少要避免破坏性的反对。在祖国、民族和国家面前，其他都只是小事一桩。众所周知，世界上许多地方在国家问题上都采取不分朝野的共同立场。在我们近半个世纪的政治生涯中，我们个人一直倡导这种做法，我们努力以团结而非分裂、包容而非分化的政治风格报效祖国，并努力将社会各阶层团结在共同的价值观周围。

自 2001 年 8 月 14 日以来，我们在兄弟情谊、工作和服务的政治立场上没有丝毫妥协，尽管我们在大多数时候没有得到我们的对手所希望的做法。 自 2001 年 8 月 14 日以来，正如尤努斯-埃姆雷所说："我不是为了事业而来，我是为了爱。朋友之家是心。我们来是为了“这颗心”。我们日以继夜地努力，不仅要确保我们祖国的和平、安宁、正义与合作精神，而且要确保从我们这个地区开始，整个世界的和平、安宁、正义与合作精神。土耳其正在日益加强其作为全球政治中心之一的作用。我们正在加紧努力，以解决我们地区的所有危机，包括已经过去一千天的俄乌战争和已经过去十四个月的加沙种族灭绝。我们对以色列和黎巴嫩之间今天上午生效的停火协议感到高兴。我们期待所有各方，特别是以色列，不折不扣地履行自己的责任，以保持当地的平静。作为土耳其，我表示我们愿意以各种方式为制止 加沙大屠杀和建立永久停火作出贡献。

“我们的目标是国家，我们的目标是伟大的土耳其"

我们开展所有这些外交活动并不是出于我们的政治身份，而首先是作为这个国家和民族的一员。我们关心的是以最佳方式为我们深爱的国家服务，我们一直为自己是这个国家的一员而感到荣幸。土耳其共和国是被压迫者和受害者的希望，我们力求使土耳其共和国在各个领域繁荣昌盛，使其成为一个强大、繁荣、受尊重和富强的国家。我们的目标是国家，我们的目标是伟大的土耳其。我们为建设土耳其的世纪而自豪和激动。在真主的恩典和全国人民的支持下，我们一定会实现土耳其世纪的目标。