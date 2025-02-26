土耳其总统埃尔多安本周一警告称，欧盟在经济、防务、政治及其国际信誉等多个方面面临困难，而土耳其在这一局势中扮演着关键角色。

“只有通过土耳其的全面加入，欧盟才能摆脱当前的僵局。埃尔多安强调了土耳其对欧洲稳定及其全球影响力的重要战略意义。

事实上，在提到恢复与欧盟关系的重要性时，埃尔多安指出，叙利亚的最新局势以及旨在结束俄乌战争的谈判再次证明了欧洲对土耳其的需求。

谈及土耳其在乌克兰战争三年间的外交努力，埃尔多安回忆道：“自冲突第一天起，我们始终秉持‘战争无赢家，和平无输家’的原则，不懈努力推动和平进程。”

他还提到：“当几乎全世界都在火上浇油时，2022年3月，我们在伊斯坦布尔组织了双方的直接谈判。通过与双方的承诺，我们启动了黑海粮食倡议，使3300万吨粮食通过土耳其输送到全球市场，从而避免了一场全球粮食危机。”

他表示，因此，美国总统唐纳德·特朗普“通过谈判结束战争的意愿在原则上是一个积极的步骤”，因为“这与土耳其过去四年针对冲突的政策一致”。

与此同时，总统也明确表示：“通往公正和持久和平的道路只能通过一个包含所有利益相关方的框架来铺平。除了伊斯坦布尔进程，之前的谈判将俄罗斯排除在外，因此未能取得预期结果。要使新进程成功，必须包括乌克兰，并通过双方的相互谈判结束战争。”

埃尔多安提到他已将这一原则政策传达给乌克兰总统泽连斯基、法国总统马克龙以及俄罗斯外长拉夫罗夫。她表示，土耳其已准备好“提供一切必要支持，以确保这一进程通向持久和平，包括在必要时提供谈判场所”。

“我们的地区已经流了太多的血、泪和冲突。这场战争已经夺去了数十万人的生命，并给两国带来了巨大的代价，必须结束。作为一个以平衡态度赢得双方信任的国家，我们将尽一切努力实现公正和持久的和平，”他重申道。

自由民主的“危机”

土耳其总统还指出，自由民主曾被认为是上个世纪最具吸引力的意识形态，但如今正面临严重危机和僵局。聚焦欧洲的政治局势，埃尔多安强调极右翼民粹主义者的影响力日益增强：“欧洲民主中出现的空白正被极右翼的煽动者填补，这在最近的选举中已经显现。”

他的言论正值整个欧洲对极右翼和反移民运动兴起的担忧日益加剧之际。

西方在加沙的失败

在谈到加沙持续的人道主义危机时，埃尔多安也严厉批评了西方机构和领导人的不作为。“西方的组织和领导人对超过6.1万名平民被屠杀的惨剧袖手旁观，其中大多数是妇女和儿童，他们在人道主义考验中彻底失败了，”他表示。

总统重申了土耳其对加沙局势的立场，并指出：“我们将继续致力于确保我们的巴勒斯坦兄弟姐妹能够在加沙和平生活，维护黎巴嫩的安全，保护叙利亚的领土完整。我们将继续支持这些地区的兄弟姐妹，并密切关注事态发展。”

“正如我们过去所做的那样，土耳其将坚持捍卫正义，为和平与团结而奋斗，延续其伟大的历史遗产，”总统在讲话中总结道。

埃尔多安的声明突显了土耳其作为全球政治关键角色的地位，一方面主张在欧洲发挥更强的作用，另一方面谴责西方在应对人道主义危机方面的不作为。