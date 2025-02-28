在印度洋上坦桑尼亚沿海的桑给巴尔，近年来成为寻求异国情调和非凡体验的游客们的热门目的地。这里的两个主要岛屿不仅拥有独特的旅游景点，还融合了与海浪节奏相伴的宁静生活氛围，为游客带来无与伦比的体验。

桑给巴尔目前由与土耳其关系密切的总统侯赛因·阿里·姆维尼（Hussein Ali Mwinyi）领导。总统姆维尼形容自己“半个是土耳其人”，以此强调桑给巴尔与土耳其之间强有力的双边关系。

过去，桑给巴尔是连接欧洲与亚洲贸易的重要中转站，直到19世纪中叶才发展成为一个繁荣的海事和商业中心。然而，随着苏伊士运河的开通，这条贸易路线发生了变化。如今，尽管桑给巴尔是重要的香料生产地，但由于基础设施和资源不足，其渔业和海事行业的“蓝色经济”潜力尚未得到充分开发。

艺术与产业的融合

自2012年以来，“你就是希望”Umut Sensin 协会一直在利用艺术的治愈力量，帮助解决桑给巴尔渔民面临的问题，并促进蓝色经济的发展。该协会与坦桑尼亚研究应用影响（RIE） 机构合作，发起了 Samaki 艺术项目，通过鱼拓 Gyotaku 艺术展示桑给巴尔的渔业资源。

鱼拓Gyotaku 是一种传统的日本艺术形式，采用将鱼印在宣纸上的技法。最初，日本渔民用这种方法记录自己的渔获，如今它已演变为一种艺术表现形式。

“你就是希望”Umut Sensin 协会的创始副主席 埃姆拉·恩金（Emrah Engin） 表示，Samaki 艺术项目 旨在利用鱼拓 Gyotaku 技术振兴桑给巴尔的渔业，并帮助当地渔民家庭更好地融入该行业。

变革的先驱者

Samaki 艺术项目 由土耳其插画师苏勒·亚武泽尔（Süle Yavuzer） 与意大利 鱼拓Gyotaku 艺术家艾莱妮·迪·卡皮塔（Eleni Di Capita）共同发起，并在 “你就是希望”Umut Sensin 协会的支持下得以实施。

这一项目不仅为土耳其和桑给巴尔之间搭建了一座新的文化桥梁，也为非洲渔民带来了一个新时代的曙光。

对于土耳其来说，文化合作已成为加强其在非洲影响力的重要工具。Samaki 艺术项目 促进了土耳其与坦桑尼亚之间的双边关系。

这种联系进一步得到了土耳其合作与协调署（TİKA） 于2017年启动的 “自给自足的非洲” 计划的推动，深化了双方在文化、教育和经济领域的合作。

埃姆拉·恩金（Emrah Engin） 指出，随着项目目标的实现，桑给巴尔群岛上的渔民家庭平均月收入预计将超过 100 美元，而目前该地区的平均月收入仅为 47 美元。

“你就是希望”Umut Sensin协会的愿景：不仅限于渔业，还包括农业发展

“你就是希望”协会Umut Sensin 的目标不仅是促进渔业产业的发展，同时也希望推动农业振兴。在此框架内，计划购置两艘全副武装的渔船，以支持当地渔民。

埃姆拉·恩金（Emrah Engin） 表示：“在改善渔民的生活之后，岛屿将逐渐发展成为一个自给自足的村庄，不仅能满足自身需求，还能帮助他人。我们计划在2025年底之前实现这一目标。”

非洲的日本艺术形式

土耳其艺术家苏勒·亚武泽尔（Süle Yavuzer） 说道：“毫无疑问，‘鱼’是这个项目最重要的灵感来源。”

在桑给巴尔群岛，以渔业闻名的图姆巴图岛在鱼拓 Gyotaku 艺术上展现出了巨大潜力。然而，项目支持者认为，当地居民仍然缺乏将这种潜力展现给世界的机会。

亚武泽尔进一步解释道：“图姆巴图岛的渔获如何才能进入国际市场？我意识到，建立冷链物流对于将渔获运输到远方市场至关重要。因此，我提出了制作 Gyotaku 鱼拓艺术，并通过销售这些艺术作品来促进生产。这一想法得到了积极的回应，我们便开始付诸实践。”

目前，已有 40 名居住在桑给巴尔岛的女性 通过为期 21 天 的高强度培训、工作坊和展览，学习了 Gyotaku鱼拓 艺术。其中，最近举办的 “海洋肖像”（Okyanusun Portreleri） 展览便是该项目的一部分。

迪·卡皮塔（Di Capita） 表示：“鱼拓Gyotaku 完全与真实的鱼印艺术有关。亚武泽尔通过社交媒体邀请我到桑给巴尔教授 Gyotaku 鱼拓艺术。我接受了这个邀请，我非常高兴参加，因为我希望通过这次经历来赋能女性，给她们带来新的工作和发展机会。”

"你就是希望Umut Sensin" 项目的实际应用

村中的长者和艺术项目的受益人拉赫玛·卡米斯（Rahma Khamis） 表示，通过 Samaki 艺术项目 和针对女性的支持，土耳其在桑给巴尔和坦桑尼亚留下了持久的影响。

卡米斯对通过项目获得的知识表示感激：“我们感谢我们的教练和其他参与的组织。特别感谢 “你就是希望”Umut Sensin 协会来到我们的岛屿，并为我们提供了帮助。同时，感谢 “你就是希望”Umut Sensin 提出这个想法，并让我们成为了艺术家。我们之前甚至不知道如何绘画，但现在我们接受了这一艺术形式，并且十分感激这项工作。我们现在看到它将推动我们前进。”

Samaki 艺术项目的另一位受益人阿拉法·穆萨（Arafa Mussa） 与卡米斯有相同的看法：“一开始我没有想到鱼可以作为艺术的素材，但当我们第一次接受艺术培训时，我感觉自己变得更好了。我们将继续创作艺术作品，并把这些艺术的技巧教给他人。”

Samaki 艺术项目的场地赞助商如艾默生桑给巴尔基金会（ Emerson's Zanzibar Foundation） 等机构积极支持艺术家，并通过组织视觉艺术节来促进自给自足的未来，推动艺术的宣传。

首场展览

土耳其大使馆于九月初在达累斯萨拉姆举办了首个 Gyotaku 鱼拓艺术展览，展出的是在桑给巴尔制作的 Gyotaku 鱼拓艺术作品。展览在 Emerson Hurumzi 酒店的展览厅举行，许多大使馆代表参加了此次活动。

坦桑尼亚海洋经济与渔业部长苏莱曼·马苏德·马卡梅（Suleiman Masoud Makame） 参与了展览，并赞扬 Samaki 艺术项目 为展示桑给巴尔丰富生态系统所做的贡献。

土耳其大使梅赫梅特·居尔利奥ğlu（Mehmet Güllüoğlu） 强调，这个项目是职业培训的一个发展举措，并引用了一句名言：“如果你给一个人一条鱼，他只能吃一天；如果你教一个人捕鱼，他将终生受益。”

展览预计将在不久后在伊斯坦布尔举行。