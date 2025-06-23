土耳其外交部和联合国叙利亚问题特使强烈谴责了发生在叙利亚首都大马士革一座教堂的致命自杀式爆炸袭击，并呼吁团结一致打击恐怖主义。

联合国叙利亚问题特使盖尔·彼得森周日发表声明，谴责了这起发生在大马士革杜伊莱亚的马尔·埃利亚斯教堂的“恐怖袭击”。袭击导致正在参加弥撒的平民死伤。

彼得森表示，“我以最强烈的措辞谴责这起恐怖袭击，袭击导致正在参加弥撒的平民死亡和受伤”，并补充说，这一事件需要“全面调查并采取相关行动”。

土耳其方面也对这起袭击表示谴责。据叙利亚卫生部消息，这起袭击已造成至少20人死亡，52人受伤。

据卫生部称，一名与“达伊沙”（即“伊斯兰国”）恐怖组织有关联的自杀式袭击者在教堂内开枪后引爆了自己。

土耳其外交部在声明中表示，这次袭击旨在破坏叙利亚的稳定与社会凝聚力。

声明中写道，“这次袭击的目的是破坏叙利亚建立稳定与安全的努力，并扰乱社会和平与和谐。”

安卡拉政府重申了对叙利亚主权和统一的支持，承诺提供“一切必要支持”，并对叙利亚人民的韧性表示信心。

这起爆炸事件发生在叙利亚内政部于5月26日宣布在大马士革农村地区发现“达伊沙”恐怖分子组织几周后。

安全部队表示，他们在行动中缴获了轻型和中型武器。

自前政权阿萨德下台以来，叙利亚安全部队持续针对被指控犯有犯罪、人权侵犯及与恐怖主义相关活动的个人展开行动。