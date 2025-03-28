土耳其司法部长耶尔马兹·通奇在总统府多尔玛巴赫切办公室向国际媒体发表讲话，驳斥了最近针对伊斯坦布尔市市长埃克雷姆-伊马莫奥卢和其他人员的司法程序是出于政治动机的指控。

图恩克部长批评了试图将正在进行的司法调查描绘为政治动机的行为，强调土耳其的司法系统是独立运作的。他表示：“自调查开始以来，某些圈子在不了解案件细节的情况下试图向司法机关施压，试图将这一过程定性为政治动机。他们试图将调查与我们的总统联系起来。我们拒绝这些不负责任的言论。根据我国宪法第二条，土耳其共和国是一个法治民主国家。根据我国宪法第九条，司法权由公正、独立的法院行使。”

司法部长还通报了由伊斯坦布尔首席检察官办公室发起的两项正在进行的调查，这些调查涉及包括伊马莫奥卢在内的106名嫌疑人。其中一项案件涉及七人被指控协助恐怖组织，目前有三人被拘留，一人羁押候审。另一项案件则围绕一个犯罪组织中的贿赂、挪用公款、欺诈和非法数据收集指控展开。在106名嫌疑人中，51人已被逮捕，41人羁押候审，14人逃逸。

土耳其司法部长强调，这些调查是基于金融犯罪报告和监察员的调查结果，驳斥了政治干预的指控。他表示：“在调查阶段，我们将对指控、辩护和证据进行评估，并揭露所有证据和事实真相，并将结果透明地呈现给全体公众。”

图恩克还批评了他所描述的国际社会的偏见和双重标准。他指出：“不幸的是，国际社会最近的一些声明无视法治的基本原则。我们坚决拒绝这种对土耳其的偏见态度。”他还提到，许多国家的政治人物同样面临司法审查。

他呼吁对土耳其的法律程序保持耐心和尊重，并敦促欧洲国家采取平衡的态度。他说：“因此，我们最希望的是，特别是我们的欧洲朋友在这个问题上表现出常识性的态度，尊重我国国内法律，以负责任的态度等待正在进行的调查的结果。”