土耳其当局在一项针对三个涉国际毒品贩运和洗钱犯罪组织的广泛调查中拘留了19名嫌疑人，伊斯坦布尔首席检察官办公室于周五表示。

此次调查由洗钱犯罪调查局主导，并与瑞典和挪威的执法机构合作，作为国际司法合作的一部分。

当局共确认了40名与毒品贩运、犯罪所得洗钱以及武装暴力相关的嫌疑人。

据检察官称，主要目标之一是由伊斯梅尔·阿斯兰·乔班（化名“阿卜杜”）领导的一个犯罪组织。

调查人员发现，与该组织相关的31名嫌疑人使用加密通讯应用“Anom”协调毒品交易。

“在瑞典针对该组织毒品贩运的行动中，共查获了1吨422公斤毒品，”声明中提到。

当局还将乔班与2023年10月31日在波斯尼亚和黑塞哥维那发生的哈里斯·拉尔斯·奥斯特达尔谋杀案联系起来。

另一被调查的组织据称由亚武兹·卡萨普领导。

检察官表示，与卡萨普组织相关的六名嫌疑人涉嫌跨境毒品走私。

毒品突击行动

“在挪威开展的调查行动中，共查获了172公斤毒品，”当局表示。

第三个被锁定的组织由阿赫梅特·波塔卡尔奇（绰号“金克塔斯”）领导，他于1月20日在伊斯坦布尔卡伊特哈内区的一次武装袭击中被杀。

当局表示，与其组织相关的三名嫌疑人也涉及毒品贩运，这些人均被国际刑警组织发布红色通缉令通缉。

安全行动在土耳其五个省份展开，包括伊斯坦布尔、阿达纳、梅尔辛、穆拉和安塔利亚，共拘留了19名嫌疑人，其中包括乔班和卡萨普。

两人均被列入国际刑警组织的红色通缉名单。

检察官表示，“其中三名嫌疑人因其他罪行已被拘留，另有14人在国外。”

当局正在继续努力追捕剩余的四名逃犯。

作为调查的一部分，一家刑事法院下令查封嫌疑人的资产，包括银行账户、电子货币机构的持股、51处房产、20辆汽车以及13家公司的股份，总估值约为15亿土耳其里拉。

检察官办公室表示，调查仍在进行中。