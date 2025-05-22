土耳其财政部长梅赫梅特·希姆谢克对美国最近解除对叙利亚的制裁表示赞赏，称这是“人类的巨大收获”，也是恢复这个饱受战争摧残国家和平与繁荣的重要一步。

在多哈举行的2025年卡塔尔经济论坛期间，希姆谢克接受了TRT World的采访。他强调了一个稳定和统一的叙利亚对地区和全球的重要性，并表示土耳其已准备好协助叙利亚恢复并重新融入国际经济体系。

“叙利亚的政治统一、稳定、和平以及因此带来的繁荣，不仅符合地区利益，也符合土耳其的利益——实际上，这是一种全球公共利益，”希姆谢克说道，并重申安卡拉长期以来对叙利亚领土完整和政治团结的支持。

“当冲突和混乱发生时，对所有人都不利，尤其是对邻国。”他补充说，叙利亚的地缘政治不稳定多年来一直是“土耳其的重大负担”。

在这一背景下，希姆谢克对华盛顿的最新举措表示欢迎：“美国做出了正确的决定，因为我们需要支持叙利亚的稳定。我们需要帮助叙利亚打击恐怖主义，同时帮助叙利亚实现政治统一和领土完整，从而为所有人带来更大的繁荣。”

他进一步表示：“土耳其愿意以任何可能的方式提供帮助。“我们一直非常支持并将继续捍卫叙利亚的领土完整、宽容、尊重多样性——当然，我们也支持创建一个有利于叙利亚发展的生态系统。”

叙利亚的未来悬而未决之际，希姆谢克将土耳其定位为地区稳定力量的坚定立场，表明了更广泛的战略抱负——将经济发展与地区和平建设紧密结合。

“仅仅一个稳定和繁荣的叙利亚本身就是人类的巨大收获，”希姆谢克指出。

对2025年卡塔尔经济论坛的高度评价

谈到以“通往2030之路：转型全球经济”为主题的卡塔尔经济论坛，希姆谢克称赞该活动在动荡时期提供了急需的对话空间。

“全球经济面临巨大的不确定性，从贸易分裂开始，但全球经济政策的不确定性一直是一个主要问题。”在这方面，他称该论坛是“讨论短期和长期结构性阻力以及机会的最佳场所之一”。

土耳其财政部长承认，尽管论坛突出了现有的挑战，但它也鼓励了合作解决方案：“有相当多的讨论涉及机会以及共同努力应对这些挑战。”

希姆谢克还强调了卡塔尔“非常强大的软实力基础”和“在解决地区冲突中的建设性作用”。他指出，“在这方面，论坛非常富有成效，”并赞扬了与政治领导人和商业高管进行广泛双边交流的机会。

“通常，你需要进行大量旅行才能会见这么多人。但在两三天内，你就能覆盖很多领域，学到很多东西，”他谈到。

土耳其-卡塔尔关系：巨大的未开发潜力

随着安卡拉寻求加强地区经济联系，希姆谢克强调，土耳其和卡塔尔之间存在巨大的未开发潜力。

“政治关系非常出色，但我们尚未扩大和深化经济和贸易联系以反映这一点。所以我认为这里有巨大的未开发机会，”他说。

他还强调了在第三国发展项目中合作的共同愿景：“我确实看到在卡塔尔和土耳其都有显著的上升空间，同时也可以在第三国联合力量。”

希姆谢克指出，这一愿景，与土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安更广泛的互联互通议程一致：“在埃尔多安总统的领导下，这一新的发展项目将连接波斯湾与土耳其——通过这一连接，中间走廊将延伸至中国和英国——这是关键。互联互通非常重要。”

土耳其的投资环境

尽管面临全球逆风，土耳其继续吸引外国直接投资（FDI），而希姆谢克对该国的前景仍然持乐观态度。

“在过去的二十年里，得益于宏观经济稳定和强劲的经济表现，土耳其吸引了约2800亿美元的外国直接投资。这远远高于1980年代和1990年代的仅150亿美元。”

他认为，土耳其的基本面对投资者仍然具有吸引力：“一个接近9000万人的国内市场，人均GDP超过1.5万美元，优质的基础设施和高质量的人才——所有这些都使土耳其成为一个具有吸引力的投资目的地。”

希姆谢克承认，近年来通货膨胀阻碍了外国直接投资流入，但他对当前的经济改革计划充满信心：“我们正在解决这个问题。通过宏观经济稳定和改革，增加外国直接投资流入的理由将变得更加充分。当然，我们必须继续改进并整顿内部事务。”