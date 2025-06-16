土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安加紧了外交努力，以缓解日益升级的以色列与伊朗之间的冲突。他于周一分别与伊朗总统马苏德·佩泽什基安和俄罗斯总统弗拉基米尔·普京进行了电话会谈。

埃尔多安重申，土耳其愿意为缓和紧张局势提供帮助，并警告更大范围地区战争的危险。他呼吁各方回归对话与外交途径。

在与伊朗总统佩泽什基安的电话会谈中，埃尔多安讨论了以色列与伊朗之间日益加剧的紧张局势。他表示，土耳其愿意发挥促进作用，帮助减少冲突，并支持重启核谈判。土耳其共和国通讯局强调，埃尔多安高度重视维护该地区的和平与稳定。

与普京的电话会谈

埃尔多安还与普京进行了电话交谈，讨论了以色列与伊朗冲突的升级以及更广泛的地区问题。

土耳其总统警告称，以色列对伊朗的袭击引发的暴力循环威胁到整个地区的安全，并批评以色列无视国际法，称其行为对全球秩序构成了明显威胁。

埃尔多安强调了外交的紧迫性，指出该地区无法承受另一场战争。他还提到，解决与伊朗相关问题需要通过对话，并敦促各方尽快重返谈判桌。

埃尔多安还警告不要让最近的袭击分散对加沙持续人道主义危机的关注，并指出以色列可能试图在实地制造不可逆转的局面。

普京总统对埃尔多安的担忧表示认同，并同意立即停火和为外交解决方案创造空间的必要性。

地区紧张局势升级

自上周五以来，地区紧张局势不断升级，以色列对伊朗多个地点，包括军事和核设施，发动了协调空袭，导致德黑兰进行报复性打击。

以色列当局表示，自上周五以来，伊朗的导弹袭击已造成至少24人死亡，数百人受伤。

伊朗方面则表示，以色列的袭击已导致至少224人死亡，超过1000人受伤。