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中国警告美国不要在台湾问题上"玩火"
北京驳斥五角大楼负责人的声明，指责华盛顿在台湾问题上的军事立场破坏亚太地区稳定并加剧紧张局势。
中国警告美国不要在台湾问题上"玩火"
China says it is "strongly" dissatisfied with and firmly opposed to Hegseth's remarks and has made "solemn representations" to the US. / Photo: AP
20 小时前

中国警告美国不要在台湾问题上“玩火”，并表示已就五角大楼负责人皮特·赫格塞斯在新加坡年度安全峰会上的言论对华盛顿采取“正式行动”。

中国外交部发言人周日表示：“赫格塞斯故意无视地区国家对和平与发展的呼吁，反而赞扬导致集团间冲突的冷战思维，用诽谤性指控诋毁中国，并错误地将中国描述为威胁。”

赫格塞斯在香格里拉对话会上的讲话中表示，中国“确实准备好”动用军事力量来打破亚洲的力量平衡。

他还指责中国军方正在建设入侵台湾的能力，并“为真正的行动进行演练”。

中国表示“强烈”反对赫格塞斯的言论，并补充说，中国已对美国采取“正式行动”。“事实上，美国才是世界真正的霸权国家，也是破坏亚太地区和平与稳定的最大因素。”

中国外交部表示：“为了维护其霸权并推进其所谓的‘印太战略’，美国在南海部署了进攻性武器，加剧紧张局势，制造不稳定，使地区成为‘火药桶’，并引起地区国家的深切关注。”

南海问题

中国外交部称，台湾问题纯属中国内政，任何外国无权干涉。 “美国不应幻想利用台湾问题作为遏制中国的筹码，更不应玩火。”

中国视台湾为一个分离的省份，而台北则捍卫其独立。

北京表示，南海的航行自由和飞越自由“从未”存在任何问题。

声明中指出，中国始终坚持通过对话协商解决与有关国家的分歧，依法维护领土主权和海洋权益。

外交部表示：“美国是破坏南海和平稳定的最大因素。”

北京呼吁华盛顿真正尊重地区国家“维护和平稳定的努力”，停止蓄意破坏地区和平环境，不要夸大冲突和对抗，避免进一步加剧紧张局势。

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