中国警告美国不要在台湾问题上“玩火”，并表示已就五角大楼负责人皮特·赫格塞斯在新加坡年度安全峰会上的言论对华盛顿采取“正式行动”。

中国外交部发言人周日表示：“赫格塞斯故意无视地区国家对和平与发展的呼吁，反而赞扬导致集团间冲突的冷战思维，用诽谤性指控诋毁中国，并错误地将中国描述为威胁。”

赫格塞斯在香格里拉对话会上的讲话中表示，中国“确实准备好”动用军事力量来打破亚洲的力量平衡。

他还指责中国军方正在建设入侵台湾的能力，并“为真正的行动进行演练”。

中国表示“强烈”反对赫格塞斯的言论，并补充说，中国已对美国采取“正式行动”。“事实上，美国才是世界真正的霸权国家，也是破坏亚太地区和平与稳定的最大因素。”

中国外交部表示：“为了维护其霸权并推进其所谓的‘印太战略’，美国在南海部署了进攻性武器，加剧紧张局势，制造不稳定，使地区成为‘火药桶’，并引起地区国家的深切关注。”

南海问题

中国外交部称，台湾问题纯属中国内政，任何外国无权干涉。 “美国不应幻想利用台湾问题作为遏制中国的筹码，更不应玩火。”

中国视台湾为一个分离的省份，而台北则捍卫其独立。

北京表示，南海的航行自由和飞越自由“从未”存在任何问题。

声明中指出，中国始终坚持通过对话协商解决与有关国家的分歧，依法维护领土主权和海洋权益。

外交部表示：“美国是破坏南海和平稳定的最大因素。”

北京呼吁华盛顿真正尊重地区国家“维护和平稳定的努力”，停止蓄意破坏地区和平环境，不要夸大冲突和对抗，避免进一步加剧紧张局势。