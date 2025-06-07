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特朗普表示,中国将重启向美国供应稀土矿物
特朗普表示, 美国和中国的代表团将于下周在伦敦会面, 讨论正在进行的贸易战。
特朗普表示,中国将重启向美国供应稀土矿物
Trade negotiations between the US and China came to a halt shortly after a May 12 agreement between the world's top economies to lower tariff rates. / AP
5 小时前

美国总统唐纳德·特朗普表示，中国国家主席习近平已同意恢复向美国出口稀土矿物和磁体。

周五，当特朗普在空军一号上被记者问及习近平是否同意此事时，他回答道：“是的，他同意了。”

他补充说：“我们在与中国的协议上已经取得了很大的进展。”

6月4日，一个代表美国汽车供应商的团体敦促立即采取行动，解决中国限制稀土、矿物和磁体出口的问题，警告称这一问题可能迅速扰乱汽车零部件的生产。

伦敦会议

此前，特朗普宣布，美国和中国的代表团将于下周在伦敦会面，商讨解决持续的双边贸易战。

特朗普在社交媒体上表示：“我很高兴地宣布，美国财政部长斯科特·贝森特、商务部长霍华德·卢特尼克以及美国贸易代表贾米森·格里尔大使将于2025年6月9日星期一在伦敦与中国代表会面，讨论贸易协议。”他补充道：“会议应该会非常顺利。”

这一声明是在特朗普与中国国家主席习近平进行了九十分钟的电话交谈后发布的。通话结束后，特朗普表示，这次对话“为两国带来了非常积极的结果”，因为双方都在寻求解决广泛的贸易争端。

美中贸易谈判在5月12日达成降低关税的协议后不久陷入停滞。根据该协议，美国和中国同意在谈判期间暂停大部分关税90天，并回撤自4月初以来实施的措施。

双方互相指责对方违反协议。特朗普声称中国未能履行协议，而北京则在周一驳斥了这些指控，称其“毫无根据”，并警告将采取强有力的反制措施以维护其经济利益。

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