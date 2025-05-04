乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基称，与美国签署的新矿产资源协议是一项“双赢”的合作，不仅有助于确保关键的防空系统，还能深化两国的战略关系。这一声明是在他与美国总统唐纳德·特朗普会谈后发表的。

泽连斯基表示，这项协议将设立一个联合投资基金，用于矿产开采和加工，不仅向美国投资者开放了乌克兰市场，还为两国建立了长期的经济和安全伙伴关系。

“这项矿产资源协议对双方都有利，”他周六在基辅对记者说道。

据乌克兰国际文传电讯社报道，他表示：“我告诉特朗普总统，我相信我们的团队将尽一切努力推动合作，并确定签署协议的具体日期。”

他还提到，该基金将有助于保护美国投资，并增强对乌克兰经济未来的信心。“特别是，我们的目标是通过防空系统来保护我们的领土和人民。这也是为什么我们希望将这些系统纳入协议的一部分，”他补充道。

基辅方面已经向华盛顿提交了所需的防空系统清单，而特朗普则表示愿意研究这一请求，泽连斯基透露道。

他强调，“这些东西并不是免费的”，并呼吁获得购买美国制造武器的渠道。

‘最好的保障形式’

泽连斯基提到，美国国会已批准2025年150亿美元的军事援助计划，以及2026年另外150亿美元的援助。他还称，这两笔资金可能在2025年提前拨付，并通过新基金的框架逐步偿还乌克兰的份额。

“这将是美国提供的300亿美元支持，而乌克兰将逐步偿还其份额。这就是我们正在讨论的协议类型，”他指出。

泽连斯基将该协议描述为历史性的，认为它不仅允许资金再投资于乌克兰经济，还设想了超越原材料出口的长期合作。

他解释说，协议的利润可以在双方同意的情况下，用于支持乌克兰的基础设施建设。

他还强调了向美国免税出口原材料的条款，同时表达了希望乌克兰向增值制造业发展的愿望。

其中一个战略矿区位于顿涅茨克的波克罗夫斯克州，靠近与俄罗斯的前线冲突区。

“对于美国企业来说，这项矿产协议是目前最好的保障形式，”泽连斯基说道。“特朗普亲自告诉我，我认为这是一个非常严肃的保证，俄罗斯不会触碰乌克兰，因为我们现在是伙伴关系。”

他还透露，在与特朗普会谈时，他提出了扩大美国对俄罗斯制裁的问题，并称特朗普的回应“非常有力”，但未进一步说明细节。