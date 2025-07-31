加拿大宣布将在2025年9月联合国大会第80届会议上承认巴勒斯坦国的地位，但前提是巴勒斯坦权力机构必须进行关键改革，并警告称“两国方案的可能性正在我们眼前逐渐消失”。

“加拿大长期以来致力于两国方案——一个独立、可行且主权的巴勒斯坦国，与以色列国和平共处，”加拿大总理马克·卡尼在一份声明中表示。

“几十年来，人们希望通过以色列政府与巴勒斯坦权力机构之间的谈判解决方案实现这一目标。然而，遗憾的是，这种方法已不再可行。”

卡尼提到了一些破坏和平进程的因素，包括以色列在被占领的约旦河西岸和东耶路撒冷加速扩建定居点，以色列议会试图吞并部分被占领的约旦河西岸，以及加沙地区日益严重的人道主义危机和援助受限的情况。

“平民的深重苦难不容拖延，国际社会必须采取协调行动，”卡尼说道。

承认的条件是改革