加拿大将承认巴勒斯坦并称两国解决方案"正在我们眼前被侵蚀"
如果巴勒斯坦权力机构承诺进行治理改革并将哈马斯排除在未来领导层之外, 渥太华计划于2025年9月在联合国承认巴勒斯坦。
Ottawa plans to recognize Palestine at the UN in September 2025 if the Palestinian Authority commits to governance reforms and excludes Hamas. / AP
2025年7月31日

加拿大宣布将在2025年9月联合国大会第80届会议上承认巴勒斯坦国的地位，但前提是巴勒斯坦权力机构必须进行关键改革，并警告称“两国方案的可能性正在我们眼前逐渐消失”。

“加拿大长期以来致力于两国方案——一个独立、可行且主权的巴勒斯坦国，与以色列国和平共处，”加拿大总理马克·卡尼在一份声明中表示。

“几十年来，人们希望通过以色列政府与巴勒斯坦权力机构之间的谈判解决方案实现这一目标。然而，遗憾的是，这种方法已不再可行。”

卡尼提到了一些破坏和平进程的因素，包括以色列在被占领的约旦河西岸和东耶路撒冷加速扩建定居点，以色列议会试图吞并部分被占领的约旦河西岸，以及加沙地区日益严重的人道主义危机和援助受限的情况。

“平民的深重苦难不容拖延，国际社会必须采取协调行动，”卡尼说道。

承认的条件是改革

加拿大对巴勒斯坦的承认将取决于巴勒斯坦权力机构的治理改革。这包括巴勒斯坦总统马哈茂德·阿巴斯承诺在2026年举行大选，且哈马斯不得参与，同时确保未来的巴勒斯坦国实现非军事化。

卡尼还呼吁立即释放哈马斯在10月7日绑架的人质，要求哈马斯解除武装，并不得在巴勒斯坦治理中扮演任何角色。

““加拿大将始终坚定支持以色列作为一个独立国家在中东和平安全地生存，”卡尼表示。

“任何通往以色列持久和平的道路都需要一个可行且稳定的巴勒斯坦国，并且这个国家必须承认以色列不可剥夺的安全与和平权利。”

卡尼表示，加拿大将与国际伙伴合作，制定一个可信的和平计划，并确保向加沙地区提供大规模的人道主义援助。

“加拿大将成为建设地区公正、有意义且持久和平的建设性伙伴——一个尊重所有巴勒斯坦人和以色列人尊严、安全与愿望的和平。”

