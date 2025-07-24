泰国公共广播公司证实，周四上午，一枚从柬埔寨发射的火箭弹袭击了泰国素林府甲清县的一个边境发展中心，造成至少 4 名平民死亡，2 人受伤。

一枚炮弹击中了四色菊府坎塔拉克县的一家加油站，引发爆炸和火灾，造成两名平民死亡。柬埔寨火箭弹击中了该府坎塔拉克县班普市的一家超市，造成两人死亡，数名平民受伤。此消息已得到省长瓦塔纳·普提查（Watthana Phutthichat）的证实。

泰国军方谴责柬埔寨向边境开发中心发射火箭。军方表示，柬埔寨军队发射了两枚BM-21火箭弹，分别于当地时间上午9点40分（格林威治时间2点40分）击中社区中心。

泰国军方称柬埔寨军队首先使用重武器开火，而柬埔寨国防部则表示，其部队是在遭到攻击后出于自卫才采取行动。

此次冲突发生在一名泰国士兵因地雷爆炸失去一条腿的第二天。

泰国军方表示，已准备部署六架F-16战斗机沿争议边界，其中一架战机向柬埔寨发射导弹，摧毁了一个军事目标。

双方互相指责对方在周四清晨率先发动冲突。

柬埔寨周四宣布降低与泰国的外交关系，并召回所有驻曼谷的外交人员。

据《高棉时报》报道，柬埔寨外交部命令所有驻曼谷的大使馆工作人员返回国内。这一决定是在泰国因地雷爆炸事件驱逐柬埔寨大使并召回驻金边大使的第二天作出的。

这一争端已持续数十年，15年前曾爆发过血腥的军事冲突，今年5月又因一名柬埔寨士兵在交火中丧生而再度升级。

周四早晨，在泰国素林府与柬埔寨奥多棉吉省交界的两座寺庙附近再次爆发冲突。

“炮弹击中了居民的房屋，”素辇府甲清县（Kab Choeng）的地区官员苏提洛·查伦塔纳萨（Sutthirot Charoenthanasak）在描述柬埔寨的炮火时告诉路透社。

地区官员报告称，边境附近86个村庄的4万名平民已被疏散到更安全的地方。

柬埔寨国防部发言人马利·索切塔在一份声明中表示：“泰国军队对保卫国家主权领土的柬埔寨军队发动了武装袭击，侵犯了柬埔寨王国的领土完整。” 泰国军队指责柬埔寨士兵开火，随后又声称他们针对平民进行了“定点袭击”。

随后，六名携带武器的柬埔寨士兵，其中一人携带火箭推进榴弹，接近泰国哨所前的铁丝网。泰国军方表示，士兵们曾大声警告，但在上午8点20分左右，柬埔寨军队向距离泰国基地约200米的寺庙东侧开火。

泰国代理总理普塔姆·维查亚猜表示，“局势需要谨慎处理，我们必须遵守国际法行事。”

“我们将尽最大努力保护我们的主权，”他说。